De Kansspelcommissie heeft vrijdag de servers voor virtuele weddenschappen verzegeld bij Ladbrokes en Stanleybet. Volgens de gokwaakhond hielden de wedkantoren zich niet aan de wet. Dat bevestigt de woordvoerster aan Knack.

Bij weddenschappen op virtuele evenementen kunnen spelers wedden op voetbal-, paarden- en wielerwedstrijden die niet echt plaatsvinden. Ze zien eruit als een computerspelletje. Maar omdat het resultaat van virtuele weddenschappen bepaald wordt via een willekeurige getallengenerator, gaat het in realiteit niet om klassieke weddenschappen maar om automatische kansspelen. Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zijn ze 'zeer verslavend'. 'En voor die kansspelen gelden een aantal regels, onder meer over de maximale inzet en winst per uur', zegt Marjolein De Paepe, woordvoerster van de Kansspelcommissie. 'In de praktijk mogen spelers maximaal 10 euro per spel inzetten en maximaal 500 euro winst kunnen maken.'In september 2019 controleerde de Kansspelcommissie bij Ladbrokes al eens de toestellen voor weddenschappen op virtuele evenementen. De Paepe: 'Op dat moment respecteerde Ladbrokes de regels. Maar nadien is gebleken dat ze opnieuw met de voeten werden getreden. Daarom hebben we vorige week nieuwe controles uitgevoerd op virtuele weddenschappen. De toestellen bleken niet langer te voldoen aan de verplichte maximumbedragen. Daarom hebben we op vrijdag 13 maart 570 toestellen geblokkeerd, zowel van Ladbrokes als van Stanleybet. Ze zijn via de servers meteen verzegeld - omdat we anders in elk kantoor afzonderlijk moesten binnengaan. De servers blijven verzegeld tot het parket beslist de verzegeling op te heffen.'Twee dagen voor de actie had Knack nog een artikel gepubliceerd over het lakse optreden van de Kansspelcommissie tegen illegale virtuele weddenschappen. De Paepe bevestigt dat het verzegelen van de servers verband houdt met dat Knack-artikel: 'Er was een sectorvergadering, en nadien moest bepaalde informatie die daarop werd besproken worden geverifieerd. Het feit dat bepaalde vaststellingen werden gedaan en dat een artikel zou verschijnen, heeft de actie versneld.''De regulator tracht haar eigen tekortkomingen te verbergen door dergelijke ongefundeerde acties te initiëren', reageert Ladbrokes-woordvoerder Matthias Brantegem op het verzegelen van de server. 'We wijzen er graag op dat het Koninklijk Besluit over de kansspelen op virtuele sportevenementen, aangenomen in 2018, deze activiteit toestaat en omkadert. Sinds de publicatie van deze reglementering heeft onze onderneming de nodige maatregelen genomen om zich hieraan te conformeren, waarbij ze steeds volledig transparant geweest is ten overstaan van de Kansspelcommissie, die steeds op de hoogte is gebracht van de uitbatingsmodaliteiten van dit product. Datzelfde KB geeft de bevoegdheid aan de Kansspelcommissie om een protocol op te stellen om de meer technische vereisten van de activiteit vast te leggen. Bijna twee jaar later is dit protocol nog steeds niet opgesteld, ondanks de herhaaldelijke vragen van onze onderneming die over de nodige rechtszekerheid inzake het voortbestaan van haar activiteit wenst te beschikken.'Ladbrokes betreurt dat het protocol er nog altijd niet is, terwijl het wél bestaat voor andere kansspelinrichtingen zoals casino's, speelautomatenhallen en cafés. Stanleybet wenst niet te reageren. Ook op vrijdag besliste de Kansspelcommissie alle fysieke casino's, speelautomatenhallen, wedkantoren en cafés met automatische kansspelen te sluiten tot 3 april 2020. Dat in navolging van de coronamaatregelen die de overheid afkondigde.