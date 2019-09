Zal Vlaams formateur Jan Jambon volgende maandag in het Vlaams Parlement zijn Septemberverklaring kunnen afleggen of niet? De kans wordt met de dag kleiner, maar het Vlaams Parlement houdt de optie voorlopig wel open.

Is er tegen maandag echter geen regeerakkoord, dan opent het parlementaire jaar op 23 september zonder traditionele Septemberverklaring. In dat geval komt er woensdag wel een ad hoc commissie waar parlementsleden vragen kunnen stellen aan de ontslagnemende Vlaamse regering. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement maandag beslist.

De vierde maandag van september legt de Vlaamse regering traditioneel haar Septemberverklaring af, zeg maar de Vlaamse 'State of the Union' waarin de regering haar krachtlijnen en budgettaire plannen voorstelt. Maar omdat de regeringsonderhandelingen tussen N-VA, CD&V en Open VLD nog niet afgerond zijn, is het de vraag of toekomstig minister-president Jan Jambon maandag met een Septemberverklaring naar het parlement kan trekken.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft zich maandag over een mogelijk uitstel van de Septemberverklaring gebogen. Daarbij is beslist alle opties open te houden. Als er tegen maandag een regeerakkoord is bereikt, kan Jambon wél een Septemberverklaring afleggen. Is dat niet het geval, dan wordt het parlementaire jaar maandag geopend zonder nieuwe regeringsploeg. Dan is er gewoon de opening van het parlementaire jaar en worden de parlementsvoorzitter en het Bureau verkozen.

In dat tweede scenario is afgesproken dat er woensdag een ad hoc-commissie wordt samengeroepen waarbij parlementsleden vragen kunnen stellen aan de ontslagnemende regeringsleden. Blijft een nieuwe regering nog langer uit, dan wordt het gewone ritme van actuele vragen op woensdag hervat. Alles hangt dus af van de timing van de Vlaamse regeringsonderhandelaars.

Niemand heeft de streefdatum van 23 september al officieel gelost, maar het credo van vorige week - 'de inhoud primeert op een symbolische datum' - blijft van kracht. Bedoeling is dat de centrale werkgroep met toponderhandelaars deze week dagelijks vergadert. Vandaag/maandag staan daarbij Energie, Klimaat en Welzijn op het menu. 'We werken hard en naarstig verder', klinkt het in de entourage van formateur Jambon.