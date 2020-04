Kankerpatiënten maken zich zorgen over versoepeling maatregelen en zorg

Op basis van vragen en bezorgdheden van patiënten heeft Kom op tegen Kanker (KOTK) een aantal adviezen geformuleerd voor de exitstrategie. Via de kankerlijn en een vragenformulier kreeg de organisatie vragen binnen over de zorg en over de versoepeling van de maatregelen. Het gaat dan onder meer over extra kans op besmetting als de kinderen weer naar school moeten of als hun partner weer gaat werken.