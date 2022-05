‘Kanker is een zinvol biologisch programma’ en andere gevaarlijke onzin van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde

Sommige coronasceptici geloven zelfs niet dat virussen überhaupt bestaan. Hun ideeën zijn, ook na de coronacrisis, gevaarlijk voor de volksgezondheid.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Tegenstanders van vaccinatie heb je in diverse pluimage. De radicaalste zijn ongetwijfeld de mensen die niet eens aanvaarden dat het coronavirus daadwerkelijk bestáát. Als je de voorbije twee jaar op sociale media iemand hebt horen beweren dat ‘het virus nooit geïsoleerd is’, is de kans groot dat het gaat om een aanhanger van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde. Zij geloven niet dat ziektes veroorzaakt worden door virussen.

Testikelkanker

De Nieuwe Germaanse Geneeskunde (NGG) komt uit de koker van de Duitse arts Ryke Geerd Hamer. Het ontstaan van zijn theorie is al een knotsgek verhaal. In 1978 werd de zoon van Hamer per ongeluk doodgeschoten door de Italiaanse prins Victor Emanuel van Savoye, die dacht dat iemand op zijn zeiljacht aan het inbreken was. Kort na die tragische gebeurtenis kreeg Hamer testikelkanker. Omdat hij een verband vermoedde tussen zijn ziekte en de vroegtijdige dood van zijn zoon ontwikkelde Hamer de theorie dat alle ziektes eigenlijk uitingen zijn van traumatische en onverwerkte emotionele conflicten. Behandelen met medicijnen is daarom niet nodig, stelde hij, je moet dat conflict aanpakken.

© National

Gevaarlijke medische onzin, en Hamers licentie als arts werd dan ook ingetrokken in 1986. Toch bleef hij in verschillende Europese landen medisch advies verlenen. Zowel in Duitsland als in Frankrijk belandde hij uiteindelijk in de gevangenis voor fraude en onwettige uitoefening van de geneeskunde. Hamers overleed in 2017 en heeft de coronapandemie dus niet meer meegemaakt. Maar zijn toorts is overgenomen door een andere aanhanger van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde, de bioloog Stefan Lanka. Ook Lanka verkondigt al jaren dat aids, ebola en nu covid-19 eigenlijk niet veroorzaakt worden door virussen.

Satanisch genootschap

Een van de meest luidruchtige Vlaamse aanhangers van de theorieën van Lanka en de Nieuwe Germaanse Geneeskunde is complotdenker B.A. Hij werkt als financieel adviseur en duikt geregeld op in urenlange podcasts, waar hij ruim baan krijgt voor zijn ideeën. Die afleveringen zijn honderdduizenden keren beluisterd. Ook op zijn eigen Telegramkanaal heeft hij 13.000 volgers verzameld. Zijn denkbeelden zijn een curieuze mix van christelijke theologie, de economie van de Oostenrijkse school, Germaanse Geneeskunde en een ontstellend diverse hutspot van klassieke en moderne samenzweringstheorieën.

Een paar voorbeelden? De maanlanding is nooit gebeurd. De aanslagen van 9/11 waren een ‘false flag’ gepland door een schimmige ‘wereldelite’. Er bestaat een zogenaamd globaal satanisch genootschap dat zich bezighoudt met ‘het ritueel martelen, verkrachten en opzettelijk dood doen bloeden van baby’s en kinderen, om zo een welbepaalde stof uit hun bloed te kunnen oogsten’.

Sommige coronasceptici geloven niet dat virussen ziektes veroorzaken. © GF

De man houdt al de hele pandemie vol dat het bestaan van virussen nog nooit bewezen is. Hij verzette zich met luide stem tegen de coronamaatregelen en tegen vaccinatie. De coronasceptische beweging heeft hem daarom, redelijk kritiekloos, aan de borst gedrukt. Zo speechte hij al op verschillende coronabetogingen, bijvoorbeeld op het hoofdpodium van de grootste Europese betoging in Brussel op 23 januari.

Chemotherapie

Het is logisch dat aanhangers van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde, die niet geloven dat infectieziekten veroorzaakt worden door virussen, geen voorstander zijn van mondmaskers of vaccinatie. Maar de ideeën uit de NGG beperken zich niet tot virusziekten. Vooral de NGG-visie op kanker is levensgevaarlijk. Dat is volgens hen geen echte ziekte maar ‘een zinvol biologisch programma dat geactiveerd wordt op het moment dat we een schokkende ervaring beleven’. Talloze aanhangers van de NGG weigerden chemotherapie en zijn daardoor overleden.

De Stichting Tegen Kanker waarschuwt dan ook voor de Nieuwe Germaanse Geneeskunde en de kwetsbare slachtoffers die ze kan maken: ‘Sommige mensen die met kanker worden geconfronteerd, zijn spijtig genoeg een gemakkelijke prooi voor dergelijke oplichters die beloven dat de meestal ingrijpende behandelingen die nodig zijn, overbodig zijn.’

Angstpsychose

De ideeën van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde blijven niet beperkt tot online podcasts of Telegramberichten. In Vlaanderen brengen allerlei ‘holistische’ therapeuten en coaches de principes van de NGG in de praktijk – en komen daar ook geregeld mee in opspraak. Enkele jaren geleden bleek bijvoorbeeld dat in opleidingscentrum De Levensschool in Tongerlo lessen werden gegeven over de NGG, en dat die cursussen bovendien gesubsidieerd werden via Vlaamse opleidingscheques.

Bioloog Stefan Lanka verkondigt al jaren dat aids, ebola en nu covid-19 eigenlijk niet veroorzaakt worden door virussen.

De coronajaren hebben de Nieuwe Germaanse Geneeskunde een nieuw elan gegeven. Bij een van de vroegste antivaccinatiegroepen uit de coronapandemie kunt u een cursus ‘Germaanse Geneeskunde’ kopen. De vijf lessen kosten 100 euro en worden gegeven door een bont allegaartje alternatieve therapeuten die zich naar eigen zeggen bekwaamd hebben in disciplines zoals sjamanisme, psychedelische coaching met plantmedicijnen, hypnotherapie, reiki, bachbloesemtherapie en meer van dat fraais.

Een andere lessenreeks heet ‘Zielsoorzaken van moderne ziekten en aandoeningen’ en bevat een ‘coronaspecial’ met NGG-theorieën. Onder de titel Pandemie of angstpsychose? beloven ze antwoorden op vragen als ‘Hoe weten we zeker dat mensen ziek worden van de griep als nog niet aangetoond werd dat het virus werkelijk bestaat? (Geïsoleerd werd)’. Die ideeën resoneren in de vaccinsceptische beweging, want volgens een van hun narratieven wordt de bevolking vastgehouden in een zogenaamde funeste ‘angstpsychose’.

Suikerpil

Bepaalde vormen van complotdenken of pseudowetenschap zijn relatief onschuldig. Wie gelooft in astrologie of chemtrails ondervindt daar in zijn dagelijkse leven niet zo veel impact van. Anders wordt het natuurlijk wanneer het gaat om medische kwesties. Een analyse van Brown University berekende onlangs dat vorig jaar meer dan 300.000 Amerikaanse coronadoden vermeden hadden kunnen worden als alle Amerikanen volledig gevaccineerd waren geweest. Burgers met complottheorieën afkerig maken van vaccinaties kan letterlijk dodelijk zijn.

Een aversie tegen de coronavaccins heeft de voorbije twee jaar heel wat mensen in de richting van alternatieve geneeswijzen geduwd. Als zij kleine kwaaltjes blijven behandelen met pakweg homeopathische suikerpillen, blijft de impact waarschijnlijk beperkt. Maar als kankerslachtoffers zich niet laten behandelen omdat ze in de fabeltjes van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde geloven, brengt dat de volksgezondheid ook op lange termijn ernstige schade toe.