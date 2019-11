Raf Terwingen, kandidaat-voorzitter van de CD&V, wil de afschaffing van de woonbonus herbekijken. De burgemeester van Maasmechelen vraagt de Vlaamse regering om haar beslissing te heroverwegen indien er geen gunstig effect is op de huisprijzen.

Het was een van de meest controversiële beslissingen van de regering-Jambon. De afschaffing van de woonbonus maakte heel wat reacties los, niet in het minst bij mensen die op zoek zijn naar een woning. Doordat de financiële gunstmaatregel vanaf 2020 wegvalt, zouden nieuwe kopers tot zo'n 30.000 euro mislopen op een periode van 20 jaar, zo werd berekend. De regering wilde met de verlaging van de registratierechten van 1 procentpunt toekomstige kopers voor een deeltje tegemoetkomen.

De Vlaamse regering verdedigde zich door te wijzen op de historisch lage rente voor woonleningen. Jambon en co. laakten daarnaast het ongunstig effect van de woonbonus op de huisprijzen. Het belastingvoordeel zou de laatste jaren namelijk een opwaartse beweging hebben veroorzaakt.

Net op dat punt wil Raf Terwingen, kandidaat-voorzitter van de CD&V, resultaten geboekt zien. Hij sluit zelfs niet uit dat de woonbonus terug moet worden ingevoerd, zo schrijft hij in een opiniestuk op Knack.be.

'Ik stel voor dat we de afschaffing van de woonbonus testen en evalueren na drie jaar', aldus de burgemeester van Maasmechelen. 'Indien de afschaffing niet het gewenste effect van prijsdaling van de huizen - of minstens prijsnormalisering tot gevolg heeft - moet de Vlaamse regering zich ertoe verbinden het dossier terug te bekijken.'

De vraag is maar of dat überhaupt mogelijk is. Het regeerakkoord, dat werd gesloten tussen N-VA, CD&V en Open VLD, is de leidraad van de regering. Die tekst zomaar openbreken is niet vanzelfsprekend.

Terwingen is overigens niet de enige kandidaat-voorzitter die aan het Vlaams regeerakkoord wil morrelen. Ook Joachim Coens, Walter De Donder en Vincent Van Peteghem hebben dat volgens De Standaard al gesuggereerd op een debat dat CD&V-minister Pieter De Crem op 10 november organiseerde.