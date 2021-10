Om de winter 'veilig door te komen' in Vlaanderen, sluit de CD&V de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) naar de horeca niet uit. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit al langer voor die mogelijkheid. De kwestie komt onvermijdelijk op het bord van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

'Het Covid Safe Ticket is geen instrument van onvrijheid.' In de Kamer herhaalde gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn pleidooi om het CST, of coronapas, ook in Vlaanderen breder in te zetten. In de eerste plaats voor burgemeesters die kampen met een lage vaccinatiegraad in hun gemeente. Denk aan Vilvoorde, waar burgemeester Hans Bonte (Vooruit) al langer vragende partij is.'De Vlaamse regering weet dat de federale regering van oordeel is dat het CST een interessant instrument is', aldus Vandenbroucke. De oproep in de Kamer komt er daags na een media-optreden in Terzake. Daar had de socialist het onomwonden over een vierde golf. Zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames zal fors stijgen: 'We gaan schrikken de komende dagen'.Noch premier Alexander De Croo (Open VLD), noch Frank Vandenbroucke wensen een aanscherping van de regels. Voldoende ventileren, afstand houden en een mondmasker dragen in gesloten ruimtes: de 'gewone' regels zouden in principe moeten volstaan. Huisartsen zullen ontlast worden van de vele aanvragen voor covidtests, onder meer door apothekers in te schakelen. Maar ook het CST blijft een wapen in de verdedigingslinie, denkt Vandenbroucke. De coronapas geldt sinds 15 oktober in Brussel. Vanaf 1 november zal men ook in Wallonië een pasje vragen bij het betreden van onder meer horecazaken en fitnesscentra.Opvallend, ook de CD&V-Kamerfractie schuift de uitbreiding van het CST naar voren als mogelijkheid in Vlaanderen. 'Het gebruik ervan staat niet gelijk aan een pasjesmaatschappij', aldus Franky Demon. 'We pleiten om zo veilig mogelijk de winter door te komen. Een veilige vrijheid: dat kan via het gebruik van een CST.'Binnen de CD&V in de Vlaamse regering klinkt een vrij gelijkaardig geluid. 'De uitbreiding van het CST kan een optie zijn', aldus het kabinet van viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). Er wordt verwezen naar een overleg tussen de regering en de Vlaamse gouverneurs op vrijdag. 'Het is belangrijk om ook hun input en advies te krijgen. We willen vooral geen chaos in gemeenten. Er kan eventueel een gemeenschappelijke sokkel komen, maar we gaan daar niet op vooruit lopen.'Met dat standpunt gaat de CD&V een stuk verder dan haar Vlaamse regeringspartner N-VA. De Vlaams-nationalisten reageren gepikeerd op de boodschap van Frank Vandenbroucke. Zij zijn het beu dat de federale minister zich - niet voor de eerste keer - uitspreekt over Vlaams beleid. 'Wij zeggen toch ook niks over het federale niveau?', klinkt het in de wandelgangen.Voor de N-VA is het zonneklaar: drie weken geleden besloot de Vlaamse regering om het CST enkel te gebruiken voor specifieke gevallen, zoals discotheken, binnenevenementen vanaf 500 personen en buitenevenementen vanaf 750 personen. De situatie wordt opgevolgd, maar op dit moment is er geen indicatie dat een uitbreiding nodig is. De N-VA blijft wijzen naar de hoge vaccinatiegraad, meer dan 90 procent van de volwassen Vlaamse bevolking werd gevaccineerd. De partij kan alvast rekenen op de steun van ondernemersorganisatie Unizo, die denkt dat het pasje neerkomt op een 'vals gevoel van veiligheid'. In elk geval stijgt de druk op de Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA). Niet alleen vanuit het federale niveau, maar ook vanuit het lokale niveau. Het West-Vlaamse Wevelgem besloot het CST op eigen houtje te verstrengen. Vanaf vrijdag moet de coronapas getoond worden bij indoorevenementen vanaf 100 deelnemers. Het Limburgse Oudsbergen besloot zelfs de sociale contacten te beperken. In beide gemeentes zwaait de CD&V de plak. 'Onze Vlaamse burgemeesters trekken aan de alarmbel', zegt Kamerlid Demon.Op de achtergrond speelt de discussie rond het afblazen van de federale fase van het crisisbeheer, waarover het Overlegcomité zich volgende week vrijdag buigt. Zolang de federale fase geldt, moeten burgemeesters toestemming vragen aan de federale regering om het CST sneller in te zetten bij evenementen. De Vlaamse regering, en met name de N-VA, is al langer voorstander van het afbouwen van die federale fase. De zaak komt morgen ook op tafel tijdens het overleg met de gouverneurs. Maar ook hier heeft de CD&V-Kamerfractie een duidelijke boodschap: eenheid van commando. De federale fase moet dus verlengd worden. Een mening die wordt gedeeld door Vandenbroucke, maar ook door viroloog Marc Van Ranst. 'Nu afstappen van de federale fase zou niet verstandig zijn', zegt hij aan Belga. 'Het is afwachten hoe het hoge aantal besmettingen zich vertaalt in de ziekenhuizen en op de intensive care-afdelingen. Tegen eind volgende week moeten we een idee hebben van waar het naartoe gaat.'Binnen de Vlaamse regering wordt er gesust, er is geen clash op het vlak van het coronabeleid. Maar de snel stijgende cijfers en de assertievere houding van de CD&V zal de discussie over het CST en het ruimer crisisbeheer onvermijdelijk op scherp zetten.