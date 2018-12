Live Kan Michel zijn regering overeind houden?

16:09

'Het is nog altijd chaos,' concludeert SP.A

Meryame Kitir (SP.A) heeft weinig goeie herinneringen aan de regering-Michel: 'Wat hebben we de afgelopen vier jaar gezien van de kibbelregering? Pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar, mensen werken langer voor minder pensioen. De elektriciteitsfactuur is verhoogd zonder dat we weten of het licht deze winter zal branden. Het leven van veel mensen is moeilijker gemaakt door een indexsprong. Vier jaar sociale afbraak en stijgende ongelijkheid.'

Een week nadat N-VA uit de regering stapte, is de situatie nog altijd onduidelijk: 'Wat er over is gebleven, is chaos. En het is nog altijd chaos. U hebt van ons een week tijd gekregen om te overleggen, en er is niets veranderd. We hebben nog altijd geen regeerverklaring, geen plan gekregen.'