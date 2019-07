Om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen, gelooft politieke beweging Agora in loting. Hun verkozene in het Brussels parlement zal de spreekbuis vormen van een geloot burgerforum.

Op 26 mei sprong de politieke beweging Agora over de kiesdrempel van het Brussels parlement dankzij een handig trucje. Hoewel er vooral Franstaligen op de kieslijst stonden, dienden ze een Nederlandstalige lijst in. In de Nederlandse taalgroep is het absoluut aantal stemmen dat je moet halen om over de 5% te wippen lager. 3.629 stemmen volstonden zo voor de zetel van hun lijsttrekker Pepijn Kennis.

