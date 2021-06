Kan je files oplossen met een extra rijstrook?

Elke dag staan we met z'n allen in de file. Kilometers en kilometers lang, zonder dat het maar een beetje vooruit gaat. Vanachter je stuur roep je gefrustreerd: "Maar, het is toch simpel: leg er toch gewoon een extra rijstrook bij!". Klinkt logisch, toch? Wij legden de vraag voor aan professor Tom Bellemans expert ter zake aan het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en de UHasselt.