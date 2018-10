Kan Forza Ninove twee gemeenteraadsleden overtuigen om over te lopen?

De partij van lijsttrekker en Vlaams-Belangparlementslid Guy D'Haeseleer kwam op 14 oktober als grootste uit de stembusgang maar heeft 2 gemeenteraadsleden te weinig voor een meerderheid. Vrijdag bevestigen Open VLD, N-VA en S.A.M.E.N. dat ze met Forza Ninove niet onderhandelen over bestuursdeelname.

Na de verkiezingen ligt het initiatiefrecht bij D'Haeseleer. Maar de lijsttrekker van Forza Ninove laat de komende weken niet in zijn kaarten kijken om besprekingen niet te bemoeilijken. Bij de drie andere partijen in de Ninoofse gemeenteraad, Open VLD, N-VA en S.A.M.E.N. (een samenwerking tussen CD&V,SP.A en Groen) wordt vrijdag aangegeven dat er geen gesprekken lopen met Forza Ninove.

Om burgemeester te worden moet D'Haeseleer dus twee gemeenteraadsleden overtuigen om over te lopen en zich aan te sluiten bij Forza Ninove. Dat is wettelijk mogelijk, bevestigt politicoloog Herwig Reynaert (UGent). 'Indien iemand verkozen is en afstand neemt van zijn partij kan die zijn mandaat houden en als onafhankelijke zetelen. Het gemeenteraadslid kan daarop de voordrachtsakte voor de schepenen tekenen en voor mijnheer D'Haeseleer als burgemeester.'

Dat is ook mogelijk indien D'Haeseleer hen een ambt in de nieuwe meerderheid belooft. In Ninove heeft N-VA 2 zetels in de gemeenteraad, maar de partij koos op 16 oktober voor oppositie nadat ook voorzitter Bart De Wever zich uitsprak over een aangebrande Facebook-post van D'Haeseleer. De partij overweegt wel gedoogsteun voor concrete voorstellen in de gemeenteraad.

Open VLD, dat haar positie als grootste partij in Ninove bij de verkiezingen verloor, vertegenwoordigt 8 gemeenteraadsleden. S.A.M.E.N. telt zeven gemeenteraadsleden maar maakt zich klaar voor oppositie.

Indien Forza Ninove geen overlopers vindt, is een meerderheid mathematisch enkel mogelijk indien alle andere partijen samen gaan besturen. Maar vrijdag toont geen enkele partij interesse in zo een monstercoalitie tegen Forza Ninove.