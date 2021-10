In de sweet spot van oververmoeidheid die je bereikt vlak voor je in Depression Canyon valt, is heel eventjes alles comedy.

Kan een lichaam vergeten hoe het moet slapen? Want ik denk dat dat is wat er gaande is met het mijne. Het is ook vergeten hoe het sit-ups moet doen, maar dat neem ik het minder kwalijk.

...

Kan een lichaam vergeten hoe het moet slapen? Want ik denk dat dat is wat er gaande is met het mijne. Het is ook vergeten hoe het sit-ups moet doen, maar dat neem ik het minder kwalijk. Niet kunnen slapen is foltering. 'Maar zijn er ook niet veel bewezen voordelen aan foltering?' hoor ik u denken. Goede vraag! Het antwoord is nee. En toch, in een poging mijn laatste overlevende hersencellen iets te doen te geven, zal ik er een paar verzinnen. * Je bent zo moe dat je het wakkere leven tot niet later dan 20.00 uur volhoudt. Dat heeft als grootste voordeel dat je minstens twee uur aan tv-kutzooi mist die andere mensen, aka 'normalen', niet kunnen ontlopen. Jammer genoeg heb je 's nachts, wanneer je wakker ligt en voornoemde mensen slapen, wel de tijd om artikels over Anouk Matton Privé te lezen, wat even goed is als het programma gezien te hebben, en met even goed bedoel ik even aanmoedigend om met een breipriem je eigen oogballen uit te steken. * Alles is grappig. In de sweet spot van oververmoeidheid die je bereikt vlak voor je in Depression Canyon valt, is heel eventjes alles comedy. Iemand die niest, de autocorrectie van je smartphone die 'hier' vervangt door 'hoer', hoe we een paar jaar geleden dachten dat onze opladers uittrekken wanneer ze niet gebruikt worden de wereld van de ondergang zou redden: hi-la-risch. * Mensen zullen je spontaan beginnen te bedanken voor je wallen. 'Bedankt voor de durf!' Uithangbord voor insomnia is nu niet per se het beroep waarvoor je studeerde, en de durf waarvoor je geprezen wordt is eigenlijk gewoon je gezicht, maar een bedanking is altijd fijn. * Je hebt 's nachts rustig de tijd om alle taken van de dag die volgt al uit te voeren. Mentaal dan. Zonder ze op te schrijven. Waardoor je ze overdag alsnog moet doen. Maar dan slecht. Want je bent moe. (Dit is misschien geen voordeel in de strikte zin van het woord.) * Elke dag voelt alsof je de grootste kater van je leven hebt. Is dat geen voordeel? Voor een pessimist misschien niet, nee. Maar bekijk het eens zo: als elke ochtend al voelt alsof je uren hebt gedronken, gedanst en gepraat met vreemden, hoef je dat nooit meer echt te doen. Alle pijn zonder het plezier, dat is de heilige graal. * Je hebt uren de tijd om na te denken over dingen zoals de voordelen van slecht slapen. En na al die uren blijken het er absoluut nul te zijn.