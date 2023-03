‘Betreur dat sommige politici onrust zaaiden’: De Moor zoekt nieuwe locatie voor opvangcentrum asielzoekers

Er komt dan toch geen tijdelijk asielcentrum in het Hellebos in de Vlaams-Brabantse gemeente Kampenhout. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) donderdag. Na onderzoek bleek dat het terrein toch niet geschikt is om een asielcentrum in te richten.

Op 9 maart kondigde de staatssecretaris aan dat er een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Kampenhout zou komen. Er zou daarvoor beroep worden gedaan op 600 containers van het Europees Asielagentschap. Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester) reageerde in eerste instantie meewerkend op het plan, maar gaf een week later te kennen dat de gemeente zich toch zou kanten tegen een asielcentrum, omdat die midden in het natuurgebied van het Hellebos zou komen.

Het uitgekozen terrein voor het centrum was het voormalige militair domein in het bos, waar een slipschool van de federale politie gevestigd is. In maart 2022 werd de aanvraag om de activiteiten van de slipschool verder te zetten geweigerd door de Vlaamse overheid, omdat het Hellebos op dit moment wordt herbestemd tot natuurgebied in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Op het idee om het asielcentrum op die locatie te vestigen, kwam al snel veel kritiek van buurtbewoners, natuurorganisaties en politici. De burgemeester van Steenokkerzeel was niet te spreken over het idee, en Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) noemde het plan vorige week nog een ‘milieumisdrijf’.

Een aantal technische en juridische kwesties moesten wel nog worden uitgeklaard, werd ook duidelijk op de persconferentie van 9 maart. Het ging dan bijvoorbeeld om de watervoorziening en de stedenbouwkundige voorschriften. Nu het onderzoek rond die kwesties is afgerond, blijkt dat ‘het onhaalbaar wordt om op korte termijn alle nodige technische werken, zoals het aanleggen van riolering, te voorzien’, zegt het kabinet-de Moor.

‘Zoals ik altijd heb aangegeven zijn terreinen vaak in onderzoek. Als opvang mogelijk is op een terrein, organiseren wij opvang. Als dat niet mogelijk is, doen wij dat niet. Dat lijkt me de logica zelve. Ook in Kampenhout zijn we zo te werk gegaan’, zegt staatssecretaris de Moor. ‘Ik betreur dat sommige politici dat onderzoek niet afwachtten en dachten te kunnen scoren met het zaaien van onrust. Intussen is er duidelijkheid en het blijkt dat het in Kampenhout niet mogelijk is om op zeer korte termijn alle nodige technische werken zoals het aanleggen van riolering, te voorzien.’

Nieuwe pistes

De gemeente Kampenhout reageert tevreden op de beslissing. ‘Als lokaal bestuur zijn we tevreden dat onze beleidsvisie om de zone naar natuurgebied te herbestemmen hier ook gerespecteerd wordt. Hopelijk keert de rust in het Hellebos nu terug.’

Ook Kurt Ryon (N-VA), burgemeester van buurgemeente Steenokkerzeel, is ‘zeer tevreden’ dat het asielcentrum er niet komt. Ryon was bij de aankondiging van de beslissing bijzonder snel om aan te kaarten dat een extra centrum nefast zou zijn voor het natuurgebied, en ‘een enorme impact’ zou hebben op de werking van de lokale politiezone, waartoe zowel Kampenhout als Steenokkerzeel behoren.

‘Die laatste argumentatie is niet gevolgd door de staatssecretaris, maar het eindresultaat is het belangrijkste’, zegt Ryon. ‘In onze regio is er geen plaats meer voor extra asielopvang. Ik ben erg tevreden dat we hebben kunnen doordringen tot Brussel.’

Voor het plaatsen van de 600 containers worden nieuwe pistes onderzocht, meldt het kabinet nog.