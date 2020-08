Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken komen volgende week bijeen na politieoptreden Charleroi

De Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie komen volgende week samen over het politieoptreden in een politiecel op de luchthaven van Charleroi waarover beelden zijn opgedoken. De beelden uit 2018 tonen hoe agenten een Slovaakse man in bedwang houden en hoe een agente de hitlergroet brengt. De man overleed later in een ziekenhuis.

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA)

De beelden raakten pas deze week via de media bekend en zorgden voor heel wat verontwaardigde reacties. André Desenfants, het hoofd van de luchthavenpolitie en de nummer twee van de federale politie, heeft intussen aangekondigd dat hij tijdelijk een stap opzijzet. Verschillende fracties in de Kamer vroegen al dat een Kamercommissie over de zaak zou vergaderen. Dat zal volgende week dinsdag of woensdag gebeuren, zegt voorzitter van de commissie Justitie Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). Lees ook: 'Het beroepsgeheim dient niet om het systeem te beschermen'