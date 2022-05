Kamercommissie zet licht op groen voor stemrecht op 16 bij Europese verkiezingen

De Kamercommissie Grondwet heeft het licht op groen gezet voor stemrecht vanaf 16 jaar bij de Europese verkiezingen. Naar schatting 270.000 jongeren tussen 16 en 18 jaar kunnen daardoor bij de volgende Europese verkiezingen hun stem uitbrengen.

De tekst verhuist nu naar de plenaire vergadering van de Kamer.

Bij de Europese verkiezingen van 2024 zullen jongeren vanaf 16 jaar kunnen gaan stemmen. Die afspraak stond al in het federale regeerakkoord en de Kamercommissie zette, na de ministerraad in oktober van vorig jaar, daarvoor woensdag het licht op groen.

Vlaams Belang en N-VA stemden tegen. ‘Stemrecht is iets dat thuishoort in het pakket van volwassen worden, met rechten maar ook plichten. Dat kan voor ons pas op de leeftijd van 18 jaar’, zeggen N-VA-Kamerleden Sander Loones en Wim Van der Donckt. ‘Daarnaast blijven de hervormingen die écht een verschil zouden maken voor onze jongeren uit.’

Concreet gaat het om zo’n 270.000 jongeren met de Belgische nationaliteit of die van een andere EU-lidstaat, die op de dag van de verkiezingen zestien of zeventien jaar zijn en in België wonen, die hun stem kunnen uitbrengen. Ook de bijna 13.000 Belgische jongeren van zestien en zeventien jaar die in het buitenland wonen zullen mogen stemmen. De jongeren moeten zich wel eerst inschrijven in het kiesregister. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze onderworpen aan de verplichting om te stemmen.

Voor Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere gaat het nog maar om een eerste stap. Ook bij verkiezingen in eigen land zouden jongeren hun stem moeten kunnen uitbrengen, vindt ze.