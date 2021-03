De Commissie Vervolgingen van de Kamer stelt voor om de onschendbaarheid van Vlaams Belang-fractielid Dries Van Langenhove op te heffen. Dat staat in een verslag aan de Kamer.

Het parket-generaal van Oost-Vlaanderen bezorgde de Kamer vorige maand een brief met daarin de vraag om de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove, die lid is van de Kamerfractie van Vlaams Belang, op te heffen. Het gerecht voerde ruim twee jaar lang een onderzoek naar Van Langenhove naar aanleiding van een reportage van de VRT over de radicaal-rechtse groepering Schild & Vrienden, die hij oprichtte.

Het parket vraagt de opheffing van de onschendbaarheid voor mogelijke inbreuken op de negationismewet en de racismewet. De Commissie Vervolgingen van de Kamer, met daarin zeven Kamerleden, moest het dossier onderzoeken. Ze hoorde daarvoor de betrokken procureur-generaal en Van Langenhove zelf. Die laatste had zelf al gevraagd om de opheffing. In een advies voor de plenaire vergadering, stelt de commissie nu dus voor om de onschendbaarheid van Langenhove op te heffen. De plenaire vergadering moet later met gewone meerderheid beslissen of dat effectief gebeurt.

