De Kamercommissie Grondwet heeft de motie van het Vlaams Parlement rond de subsidiestop voor 'segregerende' verenigingen ongegrond verklaard. PS en MR onthielden zich bij de eindstemming.

In het Vlaams Parlement dienden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld in november een voorstel in om socio-culturele verenigingen 'die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken' niet langer te ondersteunen. De aanpassing moest ingaan op 1 december.

De linkse oppositiepartijen SP.A, Groen en PVDA diepten echter een oude procedure op die bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er in een bepaling mogelijk sprake is van 'discriminatie om ideologische en filosofische redenen'. Het federaal parlement moest zich nu over de motie uitspreken. Voor- en tegenstanders werkten een tekst uit.

De tekst van Patrick Dewael (Open VLD), die de motie ongegrond verklaarde, werd goedgekeurd met zeven stemmen voor (N-VA, Open Vld CD&V en Vlaams Belang), vijf stemmen tegen (Groen, SP.A en PVDA) en vier onthoudingen (PS en MR).

In het Vlaams Parlement dienden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld in november een voorstel in om socio-culturele verenigingen 'die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken' niet langer te ondersteunen. De aanpassing moest ingaan op 1 december. De linkse oppositiepartijen SP.A, Groen en PVDA diepten echter een oude procedure op die bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er in een bepaling mogelijk sprake is van 'discriminatie om ideologische en filosofische redenen'. Het federaal parlement moest zich nu over de motie uitspreken. Voor- en tegenstanders werkten een tekst uit. De tekst van Patrick Dewael (Open VLD), die de motie ongegrond verklaarde, werd goedgekeurd met zeven stemmen voor (N-VA, Open Vld CD&V en Vlaams Belang), vijf stemmen tegen (Groen, SP.A en PVDA) en vier onthoudingen (PS en MR).