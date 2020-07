Kamercommissie stemt nultolerantie voor alcohol in het verkeer weg

De Kamercommissie Mobiliteit heeft dinsdag het wetsvoorstel weggestemd dat tot doel had een nultolerantie voor alcohol in het verkeer in te voeren. Enkel sp.a en Ecolo-Groen stemden voor het voorstel. PVDA en PS onthielden zich en de andere partijen stemden tegen.