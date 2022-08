Kamercommissie Energie op 13 september bijeen in extra zitting

De Kamercommissie Energie komt op 13 september bijeen in een extra zitting over de energiecrisis. Dat tweet voorzitter Christian Leysen (Open VLD). De PVDA, die om de extra bijeenkomst heeft gevraagd, wil de vinger aan de pols houden na het overleg van de Europese energieministers op 9 september.

Volgens Leysen staat er een gedachtewisseling met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gepland, die op 9 september samen met haar collega-ministers van de Europese Unie in spoedberaad overlegt over de torenhoge energieprijzen.

PVDA-Kamerlid Peter Mertens heeft om de extra zitting gevraagd. Hij wil vooral horen hoe het zit met de belasting op de overwinsten van energieproducenten, waar de extreemlinkse partij volgens hem al bijna een jaar om vraagt. Mertens vraagt ook dringend een algemeen pakket met noodmaatregelen om de energiefactuur van gezinnen te temperen.

De federale regering en de deelstaten zitten momenteel bijeen op een Overlegcomité over de energieprijzen. Het federale niveau heeft intussen al beslist om de overwinsten niet via een belasting aan te pakken, maar via een bijdrage via de nucleaire rente, maar die maatregel moet nu nog concreet worden uitgewerkt.

De comissie Energie van de Kamer kwam gisteren/dinsdag al bijeen voor een extra zitting in het reces. Minister Van der Straeten en premier Alexander De Croo kwamen er toelichting geven over de onderhandelingen met Engie over de levensduurverlenging van de kerncentrales van Tihange 3 en Doel 4.