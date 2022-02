De Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de verwarmingspremie van 100 euro.

De federale regering besliste begin deze maand om alle gezinnen met een elektriciteitsaansluiting een premie van 100 euro toe te kennen. Die maatregel is donderdagavond goedgekeurd in de Kamer, via een amendement op een breder pakket energiemaatregelen. De "verwarmingspremie" zoals de regering ze doopte gaat naar iedereen met een residentieel contract voor elektriciteit en is dus niet van toepassing op tweede, derde of volgende verblijven.

De premie wordt vanaf 18 april uitbetaald via de factuur. Het wetsontwerp omvatte onder meer nog een ingreep waardoor energieleveranciers niet langer eenzijdig het voorschot kunnen verhogen en een regeling om te verzekeren dat wie een variabel energiecontract opzegt binnen het eerste jaar niet de volledige jaarlijkse vaste vergoeding moet betalen. Wie niet langer aanspraak kan maken op het sociaal tarief, krijgt automatisch het goedkoopste product bij de leverancier.

Tot slot is ook een tweede onderdeel van de energienorm goedgekeurd. Die moet de energiekosten in lijn houden met die in de buurlanden, naar analogie met de loonnorm. Het gaat om de samenvoeging van een reeks federale heffingen op de factuur, waarvan het tarief constant wordt gehouden.

