De plenaire Kamer vraagt het Rekenhof een onderzoek te starten naar de vertraging en de overschrijding van het budget bij de bouw van het station in Bergen. Ze heeft daarvoor donderdag unaniem een voorstel van resolutie van Ecolo-Groen goedgekeurd.

De werken aan dat station moesten normaal gezien in 2015 afgerond zijn, maar staan vandaag voor 2023 geprogrammeerd, dus liefst acht jaar later. De budgetten gingen intussen ook door het dak. Eerst was sprake van 37 miljoen euro, maar nu gaat het om 324 miljoen euro, zonder dat de oorspronkelijke aanbesteding werd herzien, zo bracht de RTBF in december vorig jaar uit.

De werken aan dat station moesten normaal gezien in 2015 afgerond zijn, maar staan vandaag voor 2023 geprogrammeerd, dus liefst acht jaar later. De budgetten gingen intussen ook door het dak. Eerst was sprake van 37 miljoen euro, maar nu gaat het om 324 miljoen euro, zonder dat de oorspronkelijke aanbesteding werd herzien, zo bracht de RTBF in december vorig jaar uit.