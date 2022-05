Kamer verlengt opnieuw mandaat Congo-commissie

De bijzondere commissie die zich in de Kamer buigt over ons koloniaal verleden, mag tot eind dit jaar voortwerken. Normaal gezien zou haar mandaat in juli aflopen, maar omdat die termijn te kort was om tijdig rond te raken, komt daar nog een half jaar bij, meldt een tevreden voorzitter Wouter De Vriendt (Groen).

De commissie werd bijna twee jaar geleden boven de doopvont gehouden. Het is al de tweede keer dat haar werkzaamheden worden verlengd. ‘Het bewijst dat de politieke fracties vertrouwen hebben in de aanpak van onze commissie en geloven in het belang van onze opdracht om het koloniaal verleden van ons land kritisch te evalueren’, zegt De Vriendt. ‘Alle experten waren het erover eens dat deze verlenging noodzakelijk was om het werk tot een goed einde te brengen, de eerdere deadlines waren te strak. Dit is een delicaat proces, dat tijd vergt en waarin zoveel mogelijk stemmen moeten worden gehoord.’

Het duurde een tijd vooraleer de experten hun rapport rond hadden. Maar De Vriendt wijst ook op de voorzichtige aanpak die de commissie hanteert. Een deel van de hoorzittingen waren luistersessies, waarbij de commissieleden zelf geen tussenkomsten deden. Ook hanteerde ze open oproepen, zodat geïnteresseerde sprekers zich zelf konden aanmelden om bij de werking van de commissie te worden betrokken.

Momenteel onderzoekt de commissie de rol en verantwoordelijkheid van entiteiten zoals de monarchie, de staat, de Kerk en de bedrijven. Daarna volgt de laatste fase hoorzittingen die ook het meest gevoelig liggen, met name rond herstel. Nadien breekt de fase aan van het politieke debat, om te komen tot een eindrapport met conclusies en aanbevelingen.