De Kamer heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de verkoop aan tabak onder de 18 jaar verbiedt. Nu ligt de leeftijdsgrens op 16 jaar.

Het voorstel, ingediend door N-VA, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Enkel Open Vld onthield zich bij de stemming.

De goedkeuring kwam er vrij onverwacht. Het voorstel van An Capoen was in de bevoegde commissie verworpen, maar werd door de plenaire vergadering terug opgevist.

De wettekst zegt niet wanneer het verbod precies zal ingaan. In principe wordt het van kracht drie maanden na publicatie van de wet in het Staatsblad.