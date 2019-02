Kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt aanhouding van Melikan Kucam

Melikan Kucam wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opstelde met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Hij zou zich laten betalen hebben om mensen op die lijst te zetten, maar Kucam ontkent dat met klem.

'De toekenning van die humanitaire visa is op een normale manier verlopen. Mijnheer Kucam is nooit betaald geweest. Van de tweehonderd mensen die naar België werden gehaald, zijn er twee die een klacht hebben ingediend en wij betwisten de waarachtigheid van die klachten. Zit er misschien een andere reden achter die klachten? Waren er tussenpersonen actief waar onze cliënt niets van af wist? Dat zijn allemaal vragen die wij ons stellen. We hebben daarom al veel bijkomend onderzoek gevraagd, dat al gedeeltelijk werd toegekend', zegt advocaat Walter Damen.

Hij vroeg de KI dinsdag om zijn cliënt vrij te laten onder voorwaarden. 'Wij zijn van mening dat zijn aanhouding niet langer noodzakelijk is voor het onderzoek, maar het openbaar ministerie en de KI denken daar blijkbaar anders over. We hopen dat de maand die hij nu langer in voorhechtenis moet doorbrengen, goed benut wordt. Hopelijk worden de confrontaties uitgevoerd tussen onze cliënt en de mensen die klacht tegen hem indienden', zegt meester Damen.

Melikan Kucam zit intussen al vijf weken in voorhechtenis. Hij ging in beroep tegen de bevestiging van zijn aanhouding door de raadkamer. Over een maand zal die opnieuw bekijken of zijn aanhouding nog langer noodzakelijk is.