De plenaire Kamer heeft het licht op groen gezet voor de aanpassing aan de pensioenen van de mijnwerkers. Die krijgen gemiddeld 25.000 euro na een herberekening.

Het voorstel tot aanpassing kwam van de groene fractie en kreeg de steun van 91 Kamerleden. Er waren 27 tegenstemmen en 27 onthoudingen, onder andere bij N-VA.

Mijnwerkers kregen gunstige eindeloopbaanmaatregelen omdat ze zeer zwaar werk leverden met behoorlijk wat gezondheidsrisico's. Concreet mochten ze na 25 jaar (hoofdzakelijk) ondergrondse dienst met pensioen in plaats van de 30 jaar die oorspronkelijk was voorgeschreven. Die vijf fictieve jaren werden meegenomen in de berekening van hun pensioen en daarvoor betaalden ze sociale bijdragen toen ze nog werkten.

De mijnwerkers claimen dat ze te weinig pensioen kregen. Het wetsvoorstel komt daar aan tegemoet.

Oorspronkelijk wilden de indieners 30 jaar teruggaan bij de herberekening, maar in de finale tekst geldt de retroactiviteit voor 10 jaar. Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine krijgen bijna 8.000 gepensioneerde mijnwerkers door het voorstel zowat 25.000 euro, wat een kost van meer dan 200 miljoen euro zou betekenen.

Het voorstel tot aanpassing kwam van de groene fractie en kreeg de steun van 91 Kamerleden. Er waren 27 tegenstemmen en 27 onthoudingen, onder andere bij N-VA.Mijnwerkers kregen gunstige eindeloopbaanmaatregelen omdat ze zeer zwaar werk leverden met behoorlijk wat gezondheidsrisico's. Concreet mochten ze na 25 jaar (hoofdzakelijk) ondergrondse dienst met pensioen in plaats van de 30 jaar die oorspronkelijk was voorgeschreven. Die vijf fictieve jaren werden meegenomen in de berekening van hun pensioen en daarvoor betaalden ze sociale bijdragen toen ze nog werkten. De mijnwerkers claimen dat ze te weinig pensioen kregen. Het wetsvoorstel komt daar aan tegemoet. Oorspronkelijk wilden de indieners 30 jaar teruggaan bij de herberekening, maar in de finale tekst geldt de retroactiviteit voor 10 jaar. Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine krijgen bijna 8.000 gepensioneerde mijnwerkers door het voorstel zowat 25.000 euro, wat een kost van meer dan 200 miljoen euro zou betekenen.