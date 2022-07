Kamer schaart zich unaniem achter ontwerp om kernfactuur bij Engie-Electrabel te leggen

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdag unaniem het licht op groen gezet voor een wetsontwerp rond de nucleaire provisies. De tekst van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) moet verzekeren dat de uitbater van de kerncentrales opdraait voor de toekomstige kosten van de ontmanteling en het beheer van het kernafval, en niet de belastingbetaler.

Dat vijf van de zeven kerncentrales in ons land in de komende jaren de deuren sluiten, is intussen genoegzaam bekend. De ontmanteling van die sites en het beheer van het radioactief afval zullen alles samen 41 miljard euro kosten, de werkzaamheden zullen allicht tot ver voorbij het jaar 2100 duren. Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft het consequent over ‘de langste, duurste en meest delicate werf voor ons land ooit’.

Het Franse energiebedrijf Engie baat de kerncentrales in ons land uit via Electrabel. Het is de bedoeling dat de uitbater van de kerncentrales, in casu Electrabel, de kosten voor zijn rekening neemt. Daarvoor is in 2003 Synatom in het leven geroepen, een dochterbedrijf van Engie-Electrabel waarin momenteel ongeveer 14 miljard euro aan nucleaire provisies opzij is gezet.

Alleen bestaat de vrees dat dat geld niet klaar zal liggen op het moment dat het nodig is. Dat komt omdat Electrabel geld uit Synatom aan zichzelf kan ontlenen. Eind 2021 was er volgens Van der Straeten iets meer dan 8,3 miljard van de 14,4 miljard euro teruggeleend aan Electrabel.

Een wetsontwerp van Van der Straeten maakt nu een eind aan die mogelijkheid. Electrabel moet de leningen tegen 2030 terugbetalen aan Synatom, het grootste deel van het geld moet volgens Van der Straeten al tegen 2025 terugbetaald zijn.

Daarnaast krijgt de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) meer tanden. De CNV zal vooraf haar zegen moeten geven als Electrabel dividenden wil uitkeren aan het Franse moederbedrijf Engie of de eigen middelen wil reduceren. Dat moet vermijden dat Engie Electrabel ontmantelt en de kernfactuur alsnog bij de belastingbetaler terechtkomt. Enkele maanden geleden sluisde Electrabel op die manier nog ruim 1,2 miljard euro door naar Engie.

De plenaire Kamer keurde donderdagavond nog een ander wetsontwerp van Van der Straeten goed, dat de Belgen inspraak geeft in de manier waarop het radioactief afval moet worden opgeslagen. Daarvoor is tot nog toe geen definitieve oplossing voorhanden. Een koninklijk besluit moet dat later dit jaar nog meer in detail uitwerken, maar het is de bedoeling dat de Koning Boudewijnstichting het proces organiseert en begeleidt. De ‘grote nationale dialoog’ zou dit najaar moeten starten en zal minstens 18 maanden duren.