De plenaire Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor een bijkomende provisie van 1 miljard euro voor overheidsuitgaven in de strijd tegen de coronacrisis. Het extra miljard euro dat drie maanden geleden was toegezegd, is volledig opgebruikt.

Omdat er geen regering is die over een meerderheid beschikt, keurt de Kamer nu al anderhalf jaar lang noodkredieten goed. In principe mag de overheid niet meer uitgeven dan in dezelfde maand vorig jaar.

In maart keurde de Kamer de noodbegroting goed en werd één miljard bijkomend vrijgemaakt voor overheidsuitgaven in de strijd tegen het coronavirus. Dat miljard is nu al uitgegeven. Het gros van de middelen, 833 miljoen euro, ging naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, voor de aankoop van maskers, geneesmiddelen, brillen en beschermende kleding.

De repatriëring van Belgen in het buitenland kostte drie miljoen euro, de communicatie aan de bevolking nog eens drie miljoen euro.

Nu zet de Kamer het licht op het groen voor nog eens een miljard euro.

