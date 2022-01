De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel van CD&V en Vooruit dat het gebruik van gsm's in de wagen aan banden legt. Smartphones en andere elektronische toestellen mogen voortaan enkel nog gebruikt worden als ze in een houder zitten.

Elk jaar vallen er in ons land minstens 30 doden en 2.500 gewonden door smartphonegebruik aan het stuur. Toch geeft bijna 30 procent van de Belgen aan af en toe sms'en te sturen of te lezen achter het stuur. Overtredingen beboeten is dan ook erg moeilijk. Een politieagent kan dat enkel vaststellen bij heterdaad.

Het desbetreffende artikel in de wegcode dateert echter van 2000, toen de smartphone nog niet bestond, en was dus aan een update toe, vonden CD&V-Kamerleden Jef Van den Bergh, Leen Dierick en Jan Briers en Vooruit-parlementslid Joris Vandenbroucke. Zij dienden een wetsvoorstel in dat het toepassingsgebied uitbreidt van 'draagbare telefoons' naar alle elektronische communicatietoestellen, zoals tablets, laptops, e-readers en spelcomputers. Daarnaast mogen bestuurders de toestellen niet alleen niet vasthouden tijdens het rijden, ze mogen ze ook niet op de schoot hebben liggen.

Alleen wanneer het apparaat in een daarvoor bestemde houder zit, om hem bijvoorbeeld als gps-toestel te gebruiken, is er geen probleem. Tot slot willen de indieners overtredingen inschalen als overtredingen in de derde graad, in plaats van de tweede. Dat betekent dat de boete minimaal 174 euro bedraagt in plaats van 116 euro. Het wetsvoorstel werd donderdagavond goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. De tekst kreeg de steun van 112 Kamerleden, 11 anderen stemden tegen, 17 parlementsleden onthielden zich.

