De plenaire Kamer werkt een marathonzitting af richting het zomerreces. Al sinds 14.15 uur zitten de Kamerleden bijeen om de laatste voorstellen en ontwerpen te bespreken, alvorens er donderdag in de vooravond over te stemmen.

Een groot deel van de tijd werd gespendeerd aan het debat over de versoepeling van de abortuswet, waarbij het punt uiteindelijk de eigenlijke agenda niet haalde. De parlementsleden namen nadien bij de behandeling van alle teksten uitgebreid de tijd voor hun tussenkomsten.

Wat de behandeling ook niet vooruit hielp, was het uur schorsing in het midden van de nacht. N-VA had opgemerkt dat er geen regeringslid aanwezig was, wat dus wel voorzien is in het reglement, waardoor nog een minister moest worden opgetrommeld. Uiteindelijk kwam minister Maggie De Block (Open VLD) nog naar het halfrond afgezakt, kort nadien gevolgd door haar collega Marie-Christine Marghem (MR).

Omstreeks 05.00 uur moet de Kamer nog een handvol van de 22 agendapunten afhandelen. Donderdag wordt erover gestemd na afloop van het wekelijkse vragenuurtje, waarmee de laatste plenaire zitting van het parlementaire jaar wordt afgesloten.

