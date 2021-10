Oppositie en meerderheid debatteren in de Kamer over de State of the Union die premier Alexander De Croo gisteren gaf. Onder meer de maatregelen van de regering tegen de stijgende energiefactuur zijn voorwerp van discussie. "De middenklasse krijgt peanuts toegeschoven, maar moet wel voor 600 miljoen euro in de eigen buidel tasten", sneerde N-VA-fractieleider Peter De Roover.

De federale regering bereikte gisterochtend op de valreep nog een akkoord over de begrotingsopmaak van 2022. Die gaat gepaard met een pakket van een honderdtal maatregelen, die de premier eerst op een persconferentie en een paar uur later ook in de Kamer mocht toelichten in zijn State of the Union, het officiële startschot van het nieuwe parlementaire jaar. In het pakket zitten enkele maatregelen om de stijgende energiefactuur tot bedaren te brengen.

De prijzen voor gas en elektriciteit zijn al maanden aan een zorgwekkende opmars bezig, waardoor gezinnen een meerkost tot 700 euro op jaarbasis riskeren. De regering heeft nu beslist om het uitgebreide sociale tarief te verlengen tot het einde van het eerste kwartaal van 2022, goed voor een gemiddelde verlichting van 650 euro op de energiefactuur voor ongeveer 2 miljoen mensen. Daar komt nog een winterkorting van 80 euro bovenop. Een tweede pakket maatregelen geldt voor alle gezinnen en ondernemingen en houdt onder meer in dat de federale heffingen op de factuur worden omgevormd tot een accijns, waardoor ze kunnen dalen als de energieprijzen de pan uit swingen.

Een gemiddeld gezin zou zo 30 tot 50 euro per jaar kunnen besparen. Daarnaast komt er een verbeterde consumentenbescherming. Kruimels, vond N-VA-fractieleider Peter De Roover. "De energiefactuur voor de bevolking daalt niet, maar verschuift naar een bepaalde categorie. De middenklasse krijgt peanuts toegeschoven, maar moet wel voor 600 miljoen euro in de eigen buidel tasten", verwees hij naar de begrotingsplannen van de Vivaldi-ploeg. De verlenging van het uitgebreid sociaal tarief zou dan weer vooral inactiviteit bevorderen, vreesde De Roover, omdat wie een inkomen heeft uit werk uit de boot zou vallen. De meerderheid was het daar niet mee eens.

"Ik had graag eens gehoord wat u dan zou doen aan de energiefactuur", wierp Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere De Roover voor de voeten. "Zou u de btw die u een paar jaar geleden zelf heeft verhoogd opnieuw verlagen? Zou u iedereen een cheque geven? We kennen het antwoord, want we hebben het twee weken geleden gezien bij de Septemberverklaring van de Vlaamse regering: u zou niets doen." Ook minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kwam tussen. "De energiefactuur zal niet langer een tweede belastingsfactuur zijn, maar voor het eerst een dam werpen tegen prijsstijgingen", klonk het. De minister reageerde daarnaast gepikeerd op de suggestie dat het sociaal tarief enkel inactieven ten goede zou komen. "Dat gaat over mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en daar zitten veel werkende mensen tussen met een bescheiden inkomen. Poetsvrouwen bijvoorbeeld, ik ken er zo. Dat is dus feitelijk fout", klonk het.

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt trad de minister bij. "Wij hebben al lof gekregen van Test-Aankoop, Voka en armoedeorganisties. Dat bewijst dat het energiebeleid van de regering op maat is van iedereen en daar zijn wij verdorie fier op."

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten wees dan weer op de lastenverlagingen die de regering doorvoert en die naast de meest kwetsbaren ook de middenklasse ten goede komt, zoals de geleidelijke uitdoving van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Je kan natuurlijk één element uit die begroting halen, maar het is het geheel dat telt", zei hij.

De Kamer debatteert nog de hele dag verder, mogelijk tot in de vroege uurtjes.

Morgen/donderdag, ten vroegste om 15 uur, wordt gestemd over de motie van vertrouwen die de regering heeft ingediend.

De federale regering bereikte gisterochtend op de valreep nog een akkoord over de begrotingsopmaak van 2022. Die gaat gepaard met een pakket van een honderdtal maatregelen, die de premier eerst op een persconferentie en een paar uur later ook in de Kamer mocht toelichten in zijn State of the Union, het officiële startschot van het nieuwe parlementaire jaar. In het pakket zitten enkele maatregelen om de stijgende energiefactuur tot bedaren te brengen. De prijzen voor gas en elektriciteit zijn al maanden aan een zorgwekkende opmars bezig, waardoor gezinnen een meerkost tot 700 euro op jaarbasis riskeren. De regering heeft nu beslist om het uitgebreide sociale tarief te verlengen tot het einde van het eerste kwartaal van 2022, goed voor een gemiddelde verlichting van 650 euro op de energiefactuur voor ongeveer 2 miljoen mensen. Daar komt nog een winterkorting van 80 euro bovenop. Een tweede pakket maatregelen geldt voor alle gezinnen en ondernemingen en houdt onder meer in dat de federale heffingen op de factuur worden omgevormd tot een accijns, waardoor ze kunnen dalen als de energieprijzen de pan uit swingen. Een gemiddeld gezin zou zo 30 tot 50 euro per jaar kunnen besparen. Daarnaast komt er een verbeterde consumentenbescherming. Kruimels, vond N-VA-fractieleider Peter De Roover. "De energiefactuur voor de bevolking daalt niet, maar verschuift naar een bepaalde categorie. De middenklasse krijgt peanuts toegeschoven, maar moet wel voor 600 miljoen euro in de eigen buidel tasten", verwees hij naar de begrotingsplannen van de Vivaldi-ploeg. De verlenging van het uitgebreid sociaal tarief zou dan weer vooral inactiviteit bevorderen, vreesde De Roover, omdat wie een inkomen heeft uit werk uit de boot zou vallen. De meerderheid was het daar niet mee eens. "Ik had graag eens gehoord wat u dan zou doen aan de energiefactuur", wierp Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere De Roover voor de voeten. "Zou u de btw die u een paar jaar geleden zelf heeft verhoogd opnieuw verlagen? Zou u iedereen een cheque geven? We kennen het antwoord, want we hebben het twee weken geleden gezien bij de Septemberverklaring van de Vlaamse regering: u zou niets doen." Ook minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kwam tussen. "De energiefactuur zal niet langer een tweede belastingsfactuur zijn, maar voor het eerst een dam werpen tegen prijsstijgingen", klonk het. De minister reageerde daarnaast gepikeerd op de suggestie dat het sociaal tarief enkel inactieven ten goede zou komen. "Dat gaat over mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en daar zitten veel werkende mensen tussen met een bescheiden inkomen. Poetsvrouwen bijvoorbeeld, ik ken er zo. Dat is dus feitelijk fout", klonk het. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt trad de minister bij. "Wij hebben al lof gekregen van Test-Aankoop, Voka en armoedeorganisties. Dat bewijst dat het energiebeleid van de regering op maat is van iedereen en daar zijn wij verdorie fier op." CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten wees dan weer op de lastenverlagingen die de regering doorvoert en die naast de meest kwetsbaren ook de middenklasse ten goede komt, zoals de geleidelijke uitdoving van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Je kan natuurlijk één element uit die begroting halen, maar het is het geheel dat telt", zei hij. De Kamer debatteert nog de hele dag verder, mogelijk tot in de vroege uurtjes. Morgen/donderdag, ten vroegste om 15 uur, wordt gestemd over de motie van vertrouwen die de regering heeft ingediend.