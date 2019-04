Zoals de traditie het wil, maakt de Kamer de laatste week van haar werkzaamheden de schuiven leeg.

De Kamer houdt woensdag en donderdag de laatste plenaire vergaderingen van de legislatuur. De volksvertegenwoordigers moeten nog ruim zestig wetsvoorstellen, -ontwerpen en resoluties bespreken en stemmen. Een aantal daarvan zal de eindmeet niet halen, zoals de invoering van het deeltijds pensioen en de oprichting van de Engelstalige handelsrechtbank in Brussel.

Oorspronkelijk stond nog een dertigtal wetten op de agenda. Daar kwamen er woensdagmiddag nog meer dan dertig bij. De stemming staat voor donderdagavond geprogrammeerd. Nu al is duidelijk dat een aantal teksten geen groen licht zullen krijgen.

De oppositie was voldoende in aantal om voor amendementen op drie teksten het advies van de Raad van State te vragen, zodat die praktisch sneuvelen in het zicht van de eindmeet. Een eerste voorstel voert een algemene neerleggingsplicht in voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen bij de Nationale Bank. Daarnaast voorziet het voorstel in de verplichting voor alle verenigingen en stichtingen tot het houden van een register van de inkomende en uitgaande giften, van en naar het buitenland.

Een andere tekst die werd afgevoerd, moest het mogelijk maken deeltijds pensioen op te nemen. Die moest helpen langer werken draaglijker te maken, maar de oppositie vreest dat er een val in het voorstel zit. Een derde voorstel dat de eindmeet niet haalt, bepaalt dat wie een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wil krijgen, over een duurzame verblijfskaart moet beschikken en dus vijf jaar in ons land hebben verbleven.

Zoals bekend zal ook de oprichting van een Brussels International Business Court (BIBC) niet meer voor deze legislatuur zijn. Dat BIBC - een paradepaardje van minister van Justitie Koen Geens en premier Charles Michel, werd uitgedokterd naar aanleiding van de brexit. Het moest zich in de toekomst buigen over internationale handelsgeschillen. Maar nu N-VA zijn steun intrekt, komt het BIBC er voorlopig niet.