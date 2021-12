De plenaire Kamer heeft donderdag een aantal maatregelen goedgekeurd die de stijging van de energieprijzen moeten drukken. Dat gebeurde met 116 stemmen voor en 23 onthoudingen. Niemand stemde tegen.

Tijdens de begrotingsonderhandelingen in oktober raakte de Vivaldi-regering het eens over enkele maatregelen die de schok van de forse prijsstijgingen van elektriciteit en gas helpen dempen. Een aantal daarvan werd in een wetsontwerp gegoten dat donderdag de kaap van het parlement rondde.

Het gaat om de verlenging van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dat tarief was al uitgebreid, zodat 1 miljoen gezinnen (zowat 2 miljoen landgenoten) er een beroep op kunnen doen. Nu zal het dus gelden tot 31 maart volgend jaar. De wettekst regelt ook de premie van 80 euro om de prijsstijging binnen het sociaal tarief te milderen.

Op dat laatste punt werd het ontwerp eerder op de dag nog geamendeerd en dat om rekening te houden met het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. Die 80 euro zou immers via de leverancier in de factuur worden verrekend. Het amendement voorkomt dat de premie wordt betaald aan leveranciers met betalingsmoeilijkheden.

Los van het ontwerp neemt de regering ook maatregelen om te voorkomen dat klanten van de Vlaamse Energieleverancier met een sociaal tarief in de problemen komen. Zij kunnen bij de FOD Economie een bevestiging aanvragen dat ze recht hebben op het sociaal tarief, maar dat duurt al gauw drie maanden, wat slecht nieuws kan betekenen voor mensen met beperkte middelen.

Om die periode van drie maanden te voorkomen, is de curatoren van de Vlaamse Energieleverancier verzocht op de klantenlijst die wordt bezorgd aan noodleverancier Fluvius aan te duiden wie recht heeft op het sociaal tarief. Ook de FOD Economie kreeg de opdracht de lijst met rechthebbenden aan Fluvius te bezorgen. De FOD staat ook al in contact met Fluvius voor praktische afspraken. Indien klanten overstappen naar een nieuwe commerciële leverancier, dan kan Fluvius die meteen informeren over de rechten van de klant.

