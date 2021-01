Kamer buigt zich in urgentie over eventuele verlenging van de solden

De Kamer zal zich in urgentie buigen over een eventuele verlenging van de winterkoopjes tot 15 februari, op voorstel van MR. Dat is donderdagavond in plenaire beslist.

De Franstalige liberalen dienden eerder deze week een wetsvoorstel in om de solden met twee weken te verlengen tot 15 februari. Afgelopen najaar moesten de niet-essentiële winkels opnieuw een tijdje de deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waardoor velen van hen een grote stock aan winterkleding hebben. Langere solden moeten hen toelaten die stock makkelijker kwijt te geraken. De MR zag het voorstel vooral als "een deur die we openlaten zodat de commissie Economie die mogelijkheid meteen kan onderzoeken op het moment dat de vertegenwoordigers van de sector dat vragen", zei Kamerlid en hoofdindiener Denis Ducarme. Onder meer de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel Mode Unie toonde zich al voorstander, al had een verplaatsing van de winterkoopjes volgens directeur Isolde Delanghe nog meer ademruimte gegeven. Unizo-topman Danny Van Assche sluit zich daarbij aan. "Goed voorstel om de wintersolden te verlengen zodat mensen op veilige manier meer tijd krijgen om aan te kopen en te blijven #winkelhieren", tweette hij donderdag. Het voorstel zal nu in urgentie behandeld worden in de Kamer, zodat een eventuele beslissing om de solden te verlengen nog op tijd komt.