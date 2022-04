Zowel het aantal coronabesmettingen, het aantal ziekenhuisopnames als het aantal coronaoverlijdens neemt verder af. Dat blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Intussen is de kaap van 4 miljoen coronabesmettingen in ons land wel overschreden.

Tussen 12 en 18 april werden dagelijks nog gemiddeld 6.011 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stevige afname met 30 procent op weekbasis. In totaal werden sinds de start van de pandemie nu al 4.015.791 COVID-infecties geregistreerd. De positiviteitsratio bedraagt momenteel nog 33,2 procent. Het reproductiegetal neemt af met 14 procent en klokt af op 0,88, wat betekent dat de epidemie in kracht afneemt. In de week van 15 tot 21 april werden elke dag gemiddeld 188 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, een afname met 16 procent op weekbasis. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen daalde met 6 procent tot 2.950, het aantal patiënten op intensive care nam met 16 procent af tot 154. Elke dag sterven nog gemiddeld 23 mensen aan de gevolgen van het virus, 4 procent minder dan een week eerder. Sinds de start van de pandemie telt ons land al ruim 31.300 coronaoverlijdens.

