Justitieminister: 'Rechter kan pact ook gebruiken als we het niet stemmen'

De federale regering staat onder hoogspanning als gevolg van het VN-Migratiepact. Volgend weekend zou eerste minister Charles Michel (MR) naar Marrakesh moeten reizen, om daar de Belgische steun voor het pact uit te spreken, maar dat ziet N-VA niet zitten. De premier werkt daarom aan een interpretatieve verklaring die aan het pact kan worden toegevoegd, maar de vraag is of dat zal volstaan voor de Vlaams-nationalisten.

'Ik ga er van uit dat we volgende week nog een regering hebben', zei Koen Geens bij VTM. Hij gaf wel aan geschrokken te zijn door de houding van coalitiepartner N-VA. 'De premier werkt dag en nacht aan een oplossing', aldus Geens. 'In Nederland heeft men een groep van landen samengesteld die een standpuntverklaring gaan neerleggen. In Duitsland heeft het parlement een resolutie aangenomen die stelt dat het land soeverein is. Wij kunnen iets vergelijkbaars doen. Dat is ook wat in normale omstandigheden moet gebeuren.'

Als we onze steun voor het pact toch zouden opzeggen, riskeren we onze internationale reputatie, vindt Geens.