Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigt dat de verdachte van de moord op Julie Van Espen (23) eerder werd veroordeeld voor verkrachting, en daartegen in beroep was. 'Het is juist dat de zaak in hoger beroep al enige tijd aansleept en dat verontrust mij. Indien er redenen zouden zijn waarom dat niet gemogen zou hebben, zou ik dat ten zeerste betreuren.'

Geens zei dat in het Canvas-programma Terzake in een eerste reactie op de zaak van de verdwijning van Julie Van Espen.

De 23-jarige vrouw was sinds zaterdag vermist, vanmiddag werd haar lichaam teruggevonden in het Albertkanaal in Antwerpen. Eerder op de dag was een 39-jarige verdachte opgepakt in Leuven. Hij wordt voorgeleid voor moord.

Veroordeeld

Volgens verschillende media heeft de man een zwaar gerechtelijk verleden en staat hij gekend als recidivist. Zo werd hij in 2017 in eerste aanleg in Antwerpen nog veroordeeld voor verkrachting tot een gevangenisstraf van vier jaar, maar hij liep dus op vrije voeten. Hij tekende tegen dat vonnis beroep aan. (zie kader onderaan)

Geens bevestigt dat de verdachte 'op dit ogenblik' nog steeds in beroep is tegen dat vonnis. 'Mijn laatste informatie is dat het parket gedagvaard heeft om die zaak in hoger beroep te laten pleiten.'

Aanslepen

Dé vraag is nu waarom dat zolang aansleept. Volgens Geens is de zaak in eerste aanleg zeer snel gegaan. 'Zeer snel na de voorlopige hechtenis heeft de correctionele rechtbank hem veroordeeld. Het parket had zijn onmiddellijke aanhouding gevraagd, maar dat heeft de rechter geweigerd.'

'Het is juist dat de zaak in hoger beroep al enige tijd aansleept en dat verontrust mij. En indien er redenen zouden zijn waarom dat niet gemogen zou hebben, zou ik dat ten zeerste betreuren'.

Rechtsstaat

Ook Geens heeft er naar eigen zeggen moeite mee om te begrijpen dat de verdachte op vrije voeten liep. 'Mijn bekommernis daarover is zeer groot. Maar het is niet omdat ik het niet begrijp, dat ik het in een rechtsstaat niet moet aanvaarden als minister van Justitie'.

'Ik kan niet zeggen hoezeer ik de feiten betreur. Maar ik kan ook niet zeggen hoezeer ik de rechtsstaat moet verdedigen. Het is een onafhankelijke rechter die beslist heeft hem niet onmiddellijk aan te houden.'

Het dreigen moeilijke dagen en weken te worden voor min. Justitie Koen Geens (en bij uitbreiding voor CD&V). — Ewald Pironet (@epironet) May 6, 2019

Verdachte van de moord op J. Van Espen, recidivist met stevig crimineel verleden, werd in 2017 veroordeeld tot vier jaar cel. De zaak in beroep is nog niet behandeld. De kans is niet klein dat justitie belangrijker thema wordt in de campagne. — Carl Devos (@devoscarl) May 6, 2019