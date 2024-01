Vorig jaar kregen 124 mensen bescherming na bedreiging in uitoefening van hun functie

In 2023 hebben 124 mensen bescherming gekregen nadat ze bedreigd werden bij de uitoefening van hun functie. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).

Wanneer mensen bedreigd worden in de uitoefening van hun functie, beroep of sociale rol – denk aan politici, politieagenten, magistraten of advocaten – stelt het Nationaal Crisiscentrum na onderzoek van de politie en het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD beschermingsmaatregelen op. In 2023 werden 75 nieuwe dossiers geopend waarbij in totaal 124 personen betrokken zijn.

Dat is een stijging ten opzichte van 2022 waar 64 nieuwe dossiers geopend werden en 85 personen betrokken waren. Op dit moment staan er 69 dossiers open waarbij 129 personen betrokken zijn.

Als eerste stap wordt geprobeerd om het risico maximaal te vermijden via ingrepen in de leefwereld. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde plaatsen te vermijden. Daarna komen er bijkomende beschermingsmaatregelen, zoals de aanwezigheid van politiediensten in de buurt van de woning of de werkplek. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen gaat het om verregaande maatregelen, zoals de mensen onderbrengen in een safe house.

Een bekend voorbeeld is voormalig Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne. Drugscriminelen hadden concrete plannen om de ex-minister van Justitie te ontvoeren, waarna hij politiebescherming kreeg en eind 2022 met zijn gezin op een schuiladres werd ondergebracht.