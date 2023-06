Van Quickenborne over Reuzegom: ‘Arrogantie is laakbaar, maar niet strafbaar’

Een vijftigtal studenten is donderdagavond in Leuven in debat gegaan met federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om te praten over het recente arrest in de Reuzegom-zaak.

Het gesprek vond plaats in Alma 2 in Leuven, niet toevallig de stad waar Sanda Dia studeerde toen hij het leven liet bij de mensonterende doop van studentenclub Reuzegom.

Aan Alma 2 manifesteerden studenten tegen het vonnis alvorens het debat van start ging.

Er namen twee magistraten deel aan het gesprek en ook Pol Deltour, algemeen secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), was aanwezig.

De studenten spraken op een serene manier hun verontwaardiging uit over de zaak. ‘Hoe kan het dat achttien Reuzegommers zo makkelijk zijn weggekomen met de dood van Sanda, terwijl mensen die lichtere misdaden plegen, zwaardere straffen krijgen?’, vroeg een student internationale politiek zich af.

Andere vragen van studenten gingen over de zogenoemde klassenjustitie, over racisme en discriminatie, over de namen van de Reuzegommers, die door de media niet voluit zijn gegeven, en over het feit dat de straf niet op het uittreksel van het strafregister van de daders komt.

Ongelijkheid

Volgens een student politieke wetenschappen sprak het arrest te weinig over de hulp die de Reuzegommers volgens haar te laat gegeven hadden. Een andere student wees op het onderzoek rond de zaak, waarop de Kamercommissie Justitie heeft aangedrongen bij de Hoge Raad van Justitie. De bredere context van het verhaal werd aangehaald. ‘Er is een ongelijkheid in de samenleving, die gereflecteerd wordt in het arrest!, zei een student geschiedenis. “Het is een structureel probleem.’ ‘Waarom werd er niet meer rekening gehouden met de sociale situatie van het slachtoffer bij de strafmaat, als dat wel het geval was voor de daders?’, vulde een student rechten aan.

‘Er gaat een ongelooflijke arrogantie uit van Reuzegom. Het is een elitaire studentenclub. Dat stoot veel mensen tegen de borst, en mij ook’, zei Van Quickenborne. ‘Arrogantie is laakbaar en moreel verwerpelijk, maar niet strafbaar. Ik hoop dat deze zaak dit tenminste heeft teweeggebracht: dat zo’n mensen tot inzicht zijn gekomen, dat dit gedrag verwerpelijk is en dat we er paal en perk aan moeten stellen.’

Hoe het vertrouwen in Justitie te herstellen? vroeg een student.

‘Transparantie is belangrijk. Wat we nu doen, moeten we meer doen’, zei de Justitie-minister. ‘En Justitie hervormen, daar werken we aan.’