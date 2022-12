Van Quickenborne over corruptie-onderzoek Europees parlement: ‘Dit kan SKY-ECC van de omkoping worden’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is streng voor de vermeende corruptie die in het Europees Parlement aan het licht is gekomen. “Als dit door de rechtbank bewezen wordt verklaard, kunnen we gewagen van het SKY-ECC van de omkoping”, verklaarde hij woensdag in de Kamer. “Een maffiastaat begint als parlementsleden worden omgekocht om een discours te houden en een bepaald stemgedrag te hanteren, in ruil voor geld. Dat is het einde van de rechtsstaat.”

Bij het gerechtelijk onderzoek zouden speurders al anderhalf miljoen euro cash geld in beslag hebben genomen. In zijn antwoord op een vraag van Samuel Cogolati (Ecolo) zei minister Van Quickenborne te vrezen dat er hogere bedragen in het spel zijn. Het onderzoek wordt geleid door een onderzoeksrechter in Brussel. Het kwam tot stand op voorzet van het federaal parket en wordt gevoerd door de Centrale dienst voor de bestrijding van corruptie van de federale politie.

“Ik kan u bevestigen dat de Staatsveiligheid aan de oorsprong ligt van het gerechtelijk onderzoek. Het inlichtingenonderzoek van de Staatsveiligheid werd gevoerd met een aantal inlichtingendiensten uit andere landen”, aldus Van Quickenborne.

Daarnaast bevestigde de minister dat er naast een Golfstaat ook een ander land in het vizier komt, al preciseerde hij niet welk. Verschillende media citeren daarbij Marokko. “Het gaat om een land dat de voorbije jaren in ons land al genoemd werd als het over inmenging gaat. Waarbij de inlichtingendiensten van dat land een actieve rol zouden spelen in die activiteiten van inmenging”, luidde het.

Van Quickenborne hamerde op de tenlasteleggingen in het dossier. “Als dit door de rechtbank bewezen wordt verklaard, kunnen we gewagen van het SKY-ECC van de omkoping”, vindt hij. “SKY-ECC was de gamechanger in de aanpak van de georganiseerde misdaad in ons land, dit dossier zou hetzelfde kunnen betekenen in de aanpak van ongeoorloofde inmenging door andere staten.”

De minister is ervan overtuigd dat justitie en politie tot het bot zullen gaan in het onderzoek. Alle verdienste komt volgens hem de vastberadenheid van de Belgische justitie toe. “Justitie zet het onderzoek voort en de verantwoordelijken zullen verantwoording moeten afleggen voor de strafrechter”, aldus Van Quickenborne, die de goede samenwerking met de inlichtingendiensten prees.

Drie verdachten blijven in voorlopige hechtenis, één van hen onder elektronisch toezicht

De drie verdachten in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement die woensdag voor de raadkamer zijn verschenen, blijven in voorlopige hechtenis, al gebeurt dat voor één van hen onder elektronisch toezicht. Dat meldt het federaal parket.

Het gaat om Francesco Giorgi, Nicolo Figa-Talamanca, en Pier Antonio Panzeri. Panzeri en Giorgi blijven in de gevangenis, Figa-Talamanca krijgt een enkelband. De verdediging van het drietal heeft wel 24 uur om in beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer