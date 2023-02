Van Quickenborne: ‘Antwerpen en Rotterdam stap voor stap dichttimmeren voor misdaad’

‘We moeten Antwerpen stap voor stap dichttimmeren voor de georganiseerde misdaad.’ Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verklaard na afloop van de veiligheidsconferentie tussen België en Nederland en de havensector van Antwerpen en Rotterdam, op de Antwerpse Linkeroever.

Van Quickenborne noemt het ‘een belangrijke dag’ vanwege het engagement dat de Belgische en Nederlandse overheden samen met de grote rederijen die actief zijn in Antwerpen en Rotterdam ondertekenden. ‘We drijven de strijd met het narcoterrorisme op en we doen dit dus niet alleen, maar mét de private sector’, zegt hij.

Een van de meest concrete engagementen is het – nog meer – inzetten op slimme containers en containerzegels. ‘We vragen de rederijen om te investeren in veiligheid, en dat doen ze onder meer met technologie die detecteert wanneer een container wordt verplaatst, geopend of er temperatuurverschillen in optreden’, zegt Van Quickenborne. ‘De rederijen zijn op die manier een cruciale schakel in onze strijd.’ Van Quickenborne erkent dat verschillende rederijen al bezig waren met zaken die op de conferentie werden aangekondigd. ‘Maar ze gaan dat nog veel meer doen’, stelt hij. ‘Het is echt een sterk engagement. De bedrijven gaan dat engagement ook alleen maar aan omdat wij gisteren op onze beurt hebben verklaard om meer te doen, zoals meer politie-inzet.’

De samenwerking met Nederland is eveneens cruciaal, vindt de minister. ’90 procent van de drugs die in Antwerpen arriveert, is niet voor hier bestemd maar onder meer voor Nederland’, zegt hij. ‘Bovendien zijn Antwerpen en Rotterdam communicerende vaten: we moeten vermijden dat als één haven strenge maatregelen neemt, de andere van de twee daar het slachtoffer van wordt omdat de criminaliteit verschuift.’