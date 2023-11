Twee extreemrechtse verdachten opgepakt in kader van terreuronderzoek

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft donderdag na huiszoekingen in extreemrechtse kringen twee verdachten opgepakt op verdenking van deelname aan activiteiten van een terroristische groep.

Dat meldt het federaal parket vrijdag.

Er werden in België drie huiszoekingen uitgevoerd: twee in Diepenbeek (provincie Limburg) en één in Oostende (West-Vlaanderen). Daan C. en Kayley W., twee Belgische twintigers, werden opgepakt voor verhoor. Daan C., die ervan verdacht wordt een leidende rol te hebben gespeeld, is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

De twee worden niet enkel verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, maar ook van het verspreiden van een terroristische boodschap met het risico dat er terroristische misdrijven worden gepleegd, het rekruteren van personen met het oog op het plegen van terroristische misdrijven en het voorbereiden van het plegen van terroristische misdrijven.

Europees onderzoek

Volgens het federaal parket zijn er aanwijzingen dat de verdachten actief waren op verschillende rechts-extremistische geëncrypteerde onlineplatformen, waarbij actief werd opgeroepen tot het plegen van terroristische misdrijven. Op die platformen werden ook nieuwe leden geronseld en werden onder meer handleidingen voor met 3D geprinte vuurwapens gedeeld. De verdachten bleken ook in het bezit van onder meer materialen voor pijpbommen en molotovcoktails. Bij een van de huiszoekingen in Diepenbeek werden ook nazi-memorabilia, waaronder nazivlaggen en hakenkruisen, aangetroffen.

De huiszoekingen van donderdag vonden plaats in een dossier dat in mei door het federaal parket was opgestart. In dezelfde zaak zijn intussen, in medewerking met de Europese diensten Eurojust en Europol, ook verschillende gerechtelijke onderzoeken in het buitenland opgestart. Zo vonden donderdag ook huiszoekingen in Duitsland, Italië, Kroatië en Litouwen plaats.

Volgens een mededeling van Europol en Eurojust werden bij die acties in heel Europa vijf verdachten gearresteerd en nog eens zeven mensen verhoord.