Tien beklaagden staan terecht op monsterproces in Brussel

Op het monsterproces rond de aanslagen in Brussel en Zaventem, dat op 30 november start met de juryloting, staan in totaal tien verdachten terecht, onder wie spilfiguren Salah Abdeslam, Mohammed Abrini en Ossama Krayem. Zij riskeren levenslange celstraffen voor hun aandeel in de aanslagen, waarbij 32 mensen om het leven kwamen. Een overzicht:

– Salah Abdeslam –

De politie arresteert Salah Abdeslam (33) op 18 maart 2016 in Sint-Jans-Molenbeek, nadat zijn vingerafdrukken waren gevonden in een safehouse in Vorst, waar drie dagen eerder de politie op hevige tegenstand stuitte bij een huiszoeking. De Fransman uit Molenbeek zat dus al in de cel op het moment van de aanslagen in Brussel, maar zou bij de voorbereidingen wel een rol gespeeld hebben. Hij werd overgeleverd aan Frankrijk, voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. In de tussentijd werd hij in België veroordeeld tot twintig jaar cel voor de schietpartij in Vorst. Op het terrorismeproces over de aanslagen in Parijs werd hij veroordeeld tot levenslang. Sinds juli zit hij in de cel in het Waals-Brabantse Itter, in afwachting van het proces in Brussel.

– Sofien Ayari –

Tunesiër Sofien Ayari (29), die ook bekendstond onder de namen “Amine Choukri” of “Monir Ahmed Alaaj”, werd samen met Salah Abdeslam opgepakt in Molenbeek. Hij was in oktober 2015 al samen met Salah Abdeslam gecontroleerd in het Duitse Ulm, wellicht nadat hij was afgereisd uit Syrië. Ook hij is veroordeeld tot twintig jaar cel voor de schietpartij in Vorst. Op het proces over de aanslagen in Parijs werd Ayari veroordeeld tot 30 jaar, waarvan hij minstens twee derde volledig moet uitzitten.

– Oussama Atar –

Oussama Atar, een neef van de broers-El Bakraoui, wordt ervan verdacht onder het pseudoniem “Abu Ahmed” vanuit Syrië de aanslagen in Parijs en Brussel geleid te hebben. Hij werd in 2005 opgesloten in een gevangenis in Irak, naar verluidt vanwege wapensmokkel, maar kwam in 2010 vrij onder politieke druk van ons land. Volgens IS kwam hij in november 2017 om bij een luchtaanval in Syrië, maar sluitend bewijs is er daarvoor niet. Vandaag zou hij 38 jaar zijn.

– Mohamed Abrini –

Mohamed Abrini (37), die op 8 april 2016 opgepakt werd in Anderlecht, werd eveneens gezocht sinds de aanslagen in Parijs, nadat bewakingsbeelden hadden aangetoond dat hij twee dagen voor de aanslagen samen met Salah Abdeslam werd gefilmd in een tankstation op de snelweg naar Parijs. De Molenbekenaar bekende na zijn arrestatie dat hij de ‘man met het hoedje’ was, die op bewakingsbeelden van de luchthaven van Zaventem te zien was kort voor zijn twee mededaders zich opbliezen en hij op de vlucht sloeg. Abrini, bijgenaamd “Brioche”, liet in de vertrekhal zijn bagage achter, die achteraf de zwaarste lading explosieven bleek te bevatten. Voor zijn aandeel bij de aanslagen in Parijs werd hij in juni al veroordeeld tot levenslang, waarvan hij minstens 22 jaar moet uitzitten.

– Osama Krayem –

De Syrische Zweed Osama Krayem (30) werd dezelfde dag als Abrini opgepakt in Laken. Hij was gefilmd in metrostation Pétillon kort voor de aanslag in Maalbeek, toen hij vluchtig enkele woorden wisselde met Khalid El Bakraoui. De man, die ook bekendstond onder de valse Syrische identiteit “Naïm Al Hamed”, had zich ook in de metro moeten opblazen, maar krabbelde terug en goot zijn lading TATP in het toilet van de flat in Etterbeek, waar hij zich met Khalid El Bakraoui had schuilgehouden. In Parijs werd hij in juni veroordeeld tot 30 jaar, waarvan hij minstens twee derde volledig moet uitzitten.

– Hervé Bayingana Muhirwa –

Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa (37) werd samen met Osama Krayem opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij zowel Osama Krayem als Mohamed Abrini geholpen heeft om onder te duiken.

– Bilal El Makhoukhi –

Bilal El Makhoukhi (33), die in Syrië een been verloor, werd ook op 8 april opgepakt in Laken. El Makhoukhi, die in 2015 veroordeeld werd tijdens het Sharia4Belgium-proces, wordt ervan verdacht Osama Krayem en Mohamed Abrini geholpen te hebben. Ook zijn er sterke vermoedens dat hij de zogenaamde “Aboe Imran” is waarnaar verwezen wordt in audiogesprekken op de laptop die teruggevonden is in een vuilbak naast het safehouse in Schaarbeek, en die potentiële terroristen in de toekomst van wapens zou kunnen voorzien.

Ali El Haddad Asufi –

Ali El Haddad Asufi (38) werd op 24 maart 2016 opgepakt en weer vrijgelaten, om op 9 juni opnieuw opgepakt te worden in Schaarbeek. Hij werd gezien op camerabeelden aan het safehouse in de Kazernelaan in Etterbeek en zou geholpen hebben bij de verhuis van jeugdvriend Khalid El Bakraoui naar dat appartement. Op het terrorismeproces in Parijs werd hij veroordeeld tot tien jaar cel, waarvan hij twee derde volledig moet uitzitten.

– Ibrahim Farisi –

Ibrahim Farisi (34) werd samen met zijn broer Smail op 11 april 2016 opgepakt. Na de aanslag van 22 maart had Ibrahim zijn broer geholpen om de flat aan de Kazernelaan in Etterbeek leeg te maken en schoon te maken.

– Smail Farisi –

Smail Farisi (38) had het appartement aan de Kazernenlaan in Etterbeek gehuurd, om een OCMW-uitkering te kunnen innen hoewel hij nog bij zijn ouders woonde. Hij gebruikte de flat voor afspraakjes met zijn vriendin, maar leende die later uit aan Khalid El Bakraoui. De broers-Farisi zijn de enige twee van wie de doorverwijzing naar assisen is gevraagd die intussen vrijgelaten zijn.

Naast de tien beschuldigden, zijn er een aantal spilfiguren die zeker overleden zijn bij de aanslagen. Het gaat om de broers Khalid en Ibrahim El Bakraoui. De eerste blies zichzelf op in metrostation Maalbeek, de tweede op de luchthaven van Zaventem. Bij de aanslag op Zaventem liet ook terrorist Najim Laachraoui het leven.