Hof van assisen spreekt arrest over aanslagen Parijs uit

Het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is na bijna tien maanden van hoorzittingen afgerond. Alle partijen wachten nu op het arrest van het speciale hof van assisen in Parijs, dat woensdagavond wordt verwacht.

Sinds maandag hebben de vijf beroepsrechters die het hof vormen en hun substituten zich teruggetrokken in een beveiligde kazerne in de omgeving van Parijs om te beraadslagen. Ze mogen er niet weg.

Pas woensdag keren de rechters terug naar het justitiepaleis om de veertien verdachten die aanwezig waren op het proces in te lichten over hun lot. Voorzitter Jean-Louis Peries kondigde maandagavond aan dat de hoorzitting woensdag om 17 uur zal hervatten.

In zijn laatste woorden op het proces maandag zei Salah Abdeslam (32), de enige overlevende van het commando van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), dat op 13 november 2015 in Parijs en Saint-Denis 130 mensen doodde en honderden slachtoffers maakte: ‘Ik heb fouten gemaakt, dat is waar, maar ik ben geen moordenaar, ik ben niet iemand die mensen doodt, en als u me veroordeelt voor moord, zou dat onrechtvaardig zijn.’

‘De publieke opinie denkt dat ik op de terrassen aanwezig was om mensen neer te schieten of dat ik in de Bataclan was. U weet dat de waarheid net het tegenovergestelde is’, klonk het verder. ‘Ik heb de slachtoffers mijn excuses aangeboden, maar sommigen zullen blijven zeggen dat dit onoprecht is, of een strategie.’ Abdeslam verklaarde eerder tijdens het proces dat hij uit ‘menselijkheid’ had afgezien om zijn bommengordel te laten ontploffen.

Behalve Abdeslam kregen ook de dertien andere aanwezige verdachten het laatste woord. Zij betuigden hun spijt en hun deelneming aan de overlevenden en familieleden van de slachtoffers. ‘Ik vertrouw op gerechtigheid, ik verwacht veel van het vonnis’, aldus verschillende beklaagden. De zes andere beklaagden, van wie er vijf vermoedelijk overleden zijn, worden bij verstek berecht.

Het openbaar ministerie heeft tegen twintig verdachten straffen van vijf jaar tot levenslang geëist. Ook Abdeslam vliegt mogelijk voor de rest van zijn leven de cel in, wat volgens zijn advocaat gelijkstaat aan een ‘langzame doodstraf’. Ook Mohamed Abrini, ‘de man met het hoedje’, riskeert een levenslange opsluiting.

De correctionele rechtbank van Brussel velt donderdag een vonnis in het proces over het Belgische luik van het onderzoek.