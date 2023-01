‘Rechter laat goederen in beslag nemen bij Fedasil en op kabinet-De Moor om boetes te betalen’

Niet alleen bij Fedasil maar ook op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zullen inbeslagnames gebeuren om de boetes te kunnen betalen waartoe de Belgische overheid veroordeeld werd omdat het geen opvang bood aan een aantal asielzoekers.

Dat schrijft Le Soir vrijdagavond.

Eerder vrijdag raakte bekend dat deurwaarders enkele goederen in beslag zullen nemen op de hoofdzetel van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, in Brussel. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft daar de toestemming voor gegeven. Naar verwachting zal volgende week ook een deurwaarder op het kantoor van staatssecretaris De Moor langsgaan om enkele meubelstukken in beslag te nemen. Net als bij Fedasil gaat het om goederen die niet essentieel zijn voor de goede werking van het kabinet. Met de opbrengst van de verkoop moeten de boetes kunnen worden betaald waartoe België is veroordeeld wegens niet-opvang van asielzoekers. Door Le Soir om een reactie gevraagd, zegt het kabinet van de staatssecretaris niet op de hoogte te zijn van de aangekondigde inbeslagnames.

Het nieuws over inbeslagnames bij Fedasil werd uitgebracht door La Libre Belgique.

Eind december werd voor Fedasil een deurwaarder aangesteld die een lijst met in beslag te nemen goederen opstelde. Het gaat onder meer om een televisie, zitmeubilair en zes banken, goederen die niet essentieel worden geacht voor de missie van Fedasil. De voorwerpen kunnen in beslag worden genomen en de verkoop is gepland voor 13 februari.

‘We onderzoeken de twee beslissingen van de rechter (die betrekking hebben op boetes van meer dan 13.000 euro in één zaak en meer dan 99.800 euro in de tweede zaak, red.) en de maatregelen die we moeten nemen’, reageerde Fedasil in La Libre. In een reactie vrijdag laat het agentschap weten dat het inderdaad een lijst heeft opgesteld met beslagbare goederen en die heeft overgemaakt aan de betrokken deurwaarders. Het agentschap bevestigt dat het enkel gaat om goederen die ‘niet essentieel’ zijn voor de werking van het agentschap. Het voegt eraan toe dat uitsluitend goederen in beslag zullen worden genomen op de hoofdzetel van Fedasil, niet in de opvangcentra. Volgens Fedasil werd nog geen datum vastgelegd voor de effectieve inbeslagname.

Het is de eerste keer dat er wordt overgegaan tot inbeslagnames bij Fedasil. Dat zal door de verkoop van de goederen de dwangsommen niet moeten betalen.