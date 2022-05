Raadkamer Gent moet zaak rond Schild & Vrienden opnieuw uitstellen na administratieve fout

De raadkamer in Gent heeft maandagnamiddag de zaak rond Schild & Vrienden, waarbij het Oost-Vlaamse parket de verwijzing vraagt van oprichter Dries Van Langenhove en de andere personen die banden hadden met de groepering, moeten uitstellen na een administratieve fout. Drie verdachten werden verkeerdelijk als benadeelde opgeroepen, waardoor de zaak uitgesteld wordt naar 20 juni.

Het uitstel is het nieuwste onderdeel van het gerechtelijke brokkenparcours in de zaak rond Schild & Vrienden. Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen.

De plenaire vergadering van de Kamer heeft in maart 2021 zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Van Langenhove zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zegt dat hij hoopt op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden.

De Gentse raadkamer moet beslissen of Dries Van Langenhove en de andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, maar de verdediging van Van Langenhove diende bij de eerste zitting een jaar geleden een verzoekschrift tot bijkomende onderzoekshandelingen in. Het verzoekschrift kwam er na de beslissing van onderzoeksrechter Annemie Serlippens om zich terug te trekken na het wrakingsverzoek van Van Langenhove, die aanvoerde dat Serlippens partijdig was.