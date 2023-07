Proces aanslagen Brussel: jury na 18 dagen klaar met beraadslaging

Op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 heeft de jury na 18 dagen de beraadslaging over de schuldvraag afgerond. De voorlezing van het arrest zou dinsdag/morgen om 14 uur kunnen plaatsvinden, bevestigt Luc Hennart, de woordvoerder van het assisenhof maandag. Een definitieve bevestiging van het tijdstip volgt later.

De jury ging na zeven maanden proces op 6 juli in de avond in afzondering voor de beraadslaging. Maandagavond volgde het verlossende bericht dat de beraadslaging is afgerond.

De juryleden moesten zich buigen over in totaal 287 schuldvragen rond de (on)schuld van de 10 beschuldigden. Het wordt vooral uitkijken naar hoe de jury oordeelde over de argumenten van de verdediging van Salah Abdeslam en Sofien Ayari, die beiden onschuldig pleitten voor terroristische moord en poging tot moord.

Voor één beschuldigde, Ibrahim Farisi, lonkt alvast de vrijspraak. Voor hoofdbeschuldigden Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’, en Osama Krayem, lijkt er weinig twijfel. De ene liet zijn bom achter op de luchthaven van Zaventem, terwijl de andere zijn lading explosieven wegspoelde in het toilet. Beiden pleitten schuldig over de hele lijn.

Abdeslam en Ayari gaan voor de vrijspraak voor terroristische moord en poging tot moord. Dit omdat ze op het moment van de feiten in de cel zaten. Ze houden ook vol dat ze een geschikt moment afwachtten om naar Syrië te vertrekken. De procureurs en de burgerlijke partijen zien dat echter anders en stellen dat beiden wel degelijk essentiële hulp boden bij de aanslagen, onder meer door na hun arrestatie te zwijgen over de plannen van de terreurcel.

Voor de overige beschuldigden, die terechtstaan voor hun logistieke hulp aan de terreurcel, gaan sommigen voor de vrijspraak, terwijl anderen een herkwalificatie vroegen. Vooral voor Hervé Bayingana Muhirwa zou een eventuele herkwalificatie gepaard gaan met een gevoelig lichtere straf. Enkel voor Ibrahim Farisi, die zijn broer hielp met het leeghalen van het appartement van waaruit kamikaze Khalid El Bakraoui en Osama Krayem vertrokken, lijkt de vrijspraak al vast te staan. Daarvoor pleitten namelijk zowel het openbaar ministerie, de burgerlijke partijen als de verdediging.