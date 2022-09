Proces aanslagen Brussel: individuele beschuldigdenboxen moeten afgebroken worden

De individuele glazen boxen voor de beschuldigden op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem schenden de rechten van verdediging en moeten afgebroken worden. Dat heeft het Brusselse assisenhof vrijdag beslist. Volgens het hof maken de boxen zoals ze nu bestaan, een eerlijk proces onmogelijk, onder meer omdat de vrije communicatie tussen beschuldigde en advocaat in het gedrang komt, net als het vermoeden van onschuld.

Op het proces staan tien beschuldigden terecht maar één van hen, Oussama Atar, is naar alle waarschijnlijkheid om het leven gekomen, zodat er op het assisenproces slechts negen beschuldigden aanwezig zullen zijn. Voor die beschuldigden zijn in de assisenzaal negen individuele glazen boxen gebouwd. Die zijn volledig afgesloten en de beschuldigden kunnen vanachter de grote glazen ramen enkel via een strook geboorde gaten praten met hun advocaten, die voor hen moeten plaatsnemen. Ook is er een klein doorgeefluik waardoor papiertjes doorgegeven kunnen worden.

Op de preliminaire zitting afgelopen maandag had de verdediging aangevoerd dat de boxen in strijd waren met artikel 3 van het EVRM, dat een vernederende en onmenselijke behandeling verbiedt, en met artikel 6 EVRM, dat het recht op een eerlijk proces waarborgt.

Volgens het assisenhof is er van een vernederende en onmenselijke behandeling geen sprake, maar wordt het recht van de beschuldigden op een eerlijk proces wel geschonden door de boxen zoals die nu bestaan. Zo is het voor de beschuldigden moeilijk om het proces te volgen, en is het voor hen moeilijk om vrij te communiceren met hun advocaten. De gaatjes en telefoon die daarvoor voorzien zijn, voldoen volgens het hof niet.

Het hof heeft wel niet beslist op welke manier de individuele boxen moeten vervangen worden, dat is een beslissing die in handen ligt van de uitvoerende macht.