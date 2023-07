Politieactie tegen ex-militair die op foto van premier De Croo schoot

Momenteel is er een politieactie aan de gang rond de woning van een ex-militair die via een filmpje op Facebook premier Alexander De Croo (Open VLD) zou hebben bedreigd. Dat bevestigde burgemeester Wouter Beke (CD&V) van Leopoldsburg aan Belga.

Op het bewuste filmpje is te zien hoe de voormalige militair een foto van premier De Croo aan een boom bevestigt en er enkele keren op schiet.

Het parket bevestigt dat er rond de woning in de Roy de Blicquylaan een veiligheidszone is ingesteld. In het belang van het onderzoek willen zowel de burgemeester als het parket niets meer kwijt.