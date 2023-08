Politieactie aan Brussel Zuidstation ‘heeft onmiddellijk effect, maar kan niet elke dag’

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) toonde zich tevreden over de politieactie die zaterdag georganiseerd werd in de stationsomgeving van Brussel-Zuid: ‘Het heeft onmiddellijk effect, maar we kunnen dit niet elke dag doen’.

Bij de grootschalige politieactie in de stationsomgeving van Brussel-Zuid, waaraan ruim honderd politieagenten deelnamen, zijn volgens de politiewoordvoerster 56 mensen gearresteerd.

Het merendeel van de arrestanten – 47 van hen – waren mensen die illegaal in het land verbleven. De Dienst Vreemdelingenzaken was ook aanwezig in het station van Brussel-Zuid en volgde de zaken verder op. De politieactie startte om 10 uur en ging door tot zaterdagavond.

Federale politie, spoorwegpolitie, lokale politie, Securail en enkele diensten van de gemeente Brussel bundelden de krachten om de overlast in en rond het station van Brussel-Zuid te verminderen. De voorbije weken waren er volop verhalen over hinder en NMBS-baas Dutordoir had een noodoproep gelanceerd.

Vrijdag kondigden minister Verlinden en premier Alexander De Croo maatregelen aan om het probleem aan te pakken, en werd het Nationaal Crisiscentrum aangeduid als orgaan dat een coördinerende rol moet spelen. ‘We zijn tevreden dat het probleem van de overlast onder de aandacht wordt gebracht en dat de wil om tot een oplossing te komen er is’, vertelde Sarah Frederickx, woordvoerster van de lokale politie Brussel-Zuid. ‘Voor ons is het belangrijk dat er een oplossing komt: wie er precies voor wat bevoegd is, maakt ons eigenlijk weinig uit. Het is het resultaat dat telt.’

Het ging niet alleen om politionele actie. Binnenin het station en in de omgeving rond de busstations werd ook grondig gepoetst.

‘Brede aanpak nodig’

‘Na de noodkreet van de NMBS en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat ze de situatie niet meer te baas konden, wilden we op korte termijn zichtbare acties op poten zetten’, vertelt minister Verlinden tijdens een bezoek aan het station. ‘Op lange termijn is een duurzame aanpak van het probleem nodig. Aanpak van armoede, huisvesting, drugsverslaving, de verloedering van infrastructuur: dat zijn essentiële onderdelen van de oplossing.’

Enkele burgemeesters die zaterdag ook aanwezig waren, zoals die van Sint-Gillis en die van Anderlecht, vroegen de minister om meer samenwerking en meer middelen. ‘We zijn bezig met bijkomende rekruteringen voor de politie’, liet Verlinden weten. ‘Daarnaast krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al bijkomende middelen voor bevoegdheden als preventie. Ik wil alles herbekijken, maar het antwoord is niet “altijd meer mensen en meer middelen”. Het is volgens mij ook een zaak van zo goed mogelijk samenwerken.”

Verlinden sluit niet uit dat er soortgelijke initiatieven worden genomen, maar wijst erop dat het erg veel vraagt van de politiekorpsen. ‘De hoeveelheid politiemensen en andere diensten die voor dit soort acties gevraagd worden, is enorm. Dit kunnen we niet elke dag doen.’