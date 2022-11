Politie vindt geen tolken Frans, Engels en Duits

De politie en het parket ondervinden steeds meer moeite om een beschikbare gerechtstolk te vinden om hen te helpen in rechtszaken of bij verhoren. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag.

Het Antwerpse parket stuurde vorige maand een boze brief naar de beroepsvereniging van gerechtstolken. De Antwerpse politiezones stellen vast dat het steeds moeilijker wordt om een tolk te vinden om hen te helpen bij verhoren van verdachten. “Het gaat dan niet om een weinig voorkomende taal, maar om de meer gekende talen zoals Frans en Engels”, luidt het in de brief. “Ik laat mij zeggen dat men wel de tolken vindt, maar dat zij niet geneigd zijn om te komen.”

Volgens Henri Boghe van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT), is het een kwestie van centen. “Veel leden werken door de lage verloning nu enkel nog in bijberoep als gerechtstolk. Ze hebben noodgedwongen elders een andere baan gezocht, omdat het werk voor Justitie te weinig inkomsten genereert.”

De BBVT stelde vorige maand aan justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) voor om het uurtarief op te trekken en om een tolk telkens minstens voor een blok van drie uur uit te betalen. “Maar zijn kabinet heeft dat afgewezen”, zegt Boghe. Op het kabinet van de justitieminister valt te horen dat er al heel wat gerealiseerd is voor de tolken en dat het voorstel van de BBVT “in de huidige economische context niet haalbaar is”.