Politie betaalde 862 keer voor tips van informanten

Vorig jaar hebben gemiddeld elke dag twee informanten geld gekregen voor hun informatie over het Belgische misdaadmilieu.

Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg dinsdag.

‘Er zijn in 2021 in totaal 862 vergoedingen uitbetaald’, zegt Melissa Cornelis, diensthoofd van de afdeling Bijzondere Technieken van de directie gerechtelijke operaties. ‘Hoeveel geld een informant krijgt, hangt af van welk risico die loopt en hoe waardevol de info is.’ In de praktijk schommelt het tussen de 50 euro en ‘enkele duizenden euro’s’.

Dat de politie geld geeft aan criminelen, ligt gevoelig. Maar bij de politie wordt beklemtoond dat dit het onderzoek goedkoper maakt. ‘Door de verkregen informatie, weten we beter waar én naar wie we op zoek moeten.’ Bovendien wordt het geld pas betaald als bewezen is dat de informatie correct én nuttig is.